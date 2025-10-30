أخبار الرياضة

تعديلات جديدة بمواعيد مواجهات الليجا.. تفاصيل

آياتي خيري

كشفت رابطة الدوري الإسباني الستار عن تقديم موعد مباراتين في الجولة 19 من مسابقة الليجا، بسبب إقامة بطولة السوبر الإسباني، في الفترة ما بين 7 يناير وحتى 11 من الشهر ذاته.

التعديلات الجديدة

وإتخذت رابطة الدوري الاسباني قرارًا بإقامة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الجولة 19 يوم 2 ديسمبر، بينما تقام مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في الجولة 19 يوم 3 ديسمبر، ويأتي ذلك بسبب خوض الرباعي ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو السوبر الإسباني في يناير.

نصف النهائي

ومن المقرر أن يواجه نادي برشلونة نظيره نادي أتلتيك بلباو في نصف النهائي من كأس السوبر الإسباني، بينما يجمع نصف النهائي الآخر فريقي العاصمة مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

و عاقب الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أندريه لونين حارس ريال مدريد، بالإيقاف مباراة واحدة على هامش أحداث مباراة الكلاسيكوالأخير أمام برشلونة.

وشهد الكلاسيكو أحداثاً مؤسفة عقب نهاية المباراة، بطلها أندريه لونين حارس الريال الذي اشتبك مع لامين يامال جناح برشلونة، وحصل على بطاقة حمراء بعد انتهاء اللقاء.

ودخل مع لونين في الشجار مع لاعبي برشلونة كلًا من فينيسيوس جونيور وتيبو كورتوا وداني كارفاخال، حيث اندلع الحديث بين لاعبي الفريقين على هامش ما قاله لامين يامال، جناح البارسا قبل المباراة بيومين واتهامه لريال مدريد بالسرقة والشكوى.

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.