تعديلات جديدة بمواعيد مواجهات الليجا.. تفاصيل

كشفت رابطة الدوري الإسباني الستار عن تقديم موعد مباراتين في الجولة 19 من مسابقة الليجا، بسبب إقامة بطولة السوبر الإسباني، في الفترة ما بين 7 يناير وحتى 11 من الشهر ذاته.

التعديلات الجديدة

وإتخذت رابطة الدوري الاسباني قرارًا بإقامة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الجولة 19 يوم 2 ديسمبر، بينما تقام مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في الجولة 19 يوم 3 ديسمبر، ويأتي ذلك بسبب خوض الرباعي ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو السوبر الإسباني في يناير.

نصف النهائي

ومن المقرر أن يواجه نادي برشلونة نظيره نادي أتلتيك بلباو في نصف النهائي من كأس السوبر الإسباني، بينما يجمع نصف النهائي الآخر فريقي العاصمة مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

و عاقب الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أندريه لونين حارس ريال مدريد، بالإيقاف مباراة واحدة على هامش أحداث مباراة الكلاسيكوالأخير أمام برشلونة.

وشهد الكلاسيكو أحداثاً مؤسفة عقب نهاية المباراة، بطلها أندريه لونين حارس الريال الذي اشتبك مع لامين يامال جناح برشلونة، وحصل على بطاقة حمراء بعد انتهاء اللقاء.

ودخل مع لونين في الشجار مع لاعبي برشلونة كلًا من فينيسيوس جونيور وتيبو كورتوا وداني كارفاخال، حيث اندلع الحديث بين لاعبي الفريقين على هامش ما قاله لامين يامال، جناح البارسا قبل المباراة بيومين واتهامه لريال مدريد بالسرقة والشكوى.