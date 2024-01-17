تعثر مفاوضات نادي “نيوم” مع النجم البرازيلي إدواردو خلال فترة الانتقالات الشتوية

كشفت تقارير صحفية اليوم عن آخر تطورات المفاوضات بين نادي “نيوم” والنجم البرازيلي إدواردو، لاعب نادي بوتافوغو البرازيلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

إدواردو بقميص نادي بوتافوغو - مصدر الصورة: الجول

أتم نادي بوتافوغو إجراءات التعاقد مع إدواردو، الذي سبق له اللعب في صفوف الهلال، لمدة موسمين في الصيف الذي سبقه.

وفي سياق الصفقات والانتقالات بين الأندية، يسعى الأندية من الدرجة الثانية للصعود إلى دوري يَلُو، في حين يتطلع فرق دوري يَلُو إلى التأهل لدوري روشن للمحترفين.

تعثرت صفقة انتقال إدواردو إلى “نيوم”، وفقًا للتقارير، بسبب رفض نادي بوتافوغو بيع عقد اللاعب.

يُشير الى أن دوري روشن للمحترفين هذا الموسم يضم لاعبين بارعين، منهم حائزون على جوائز هامة مثل كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو، والبرازيلي نيمار جونيور.

اللاعب إدواردو، البالغ من العمر 32 عامًا، كان قد خاض تجربة احترافية مع الهلال في الفترة من 2015 إلى 2020، قبل أن ينتقل للعب في دبي مع شباب أهلي دبي الإماراتي، ومن ثم انتقاله للأهلي، وأخيرًا العودة إلى البرازيل.