تعافي ثنائي المنتخب التونسي قبل لقاء نيجيريا اليوم في أمم أفريقيا

أعلن المنتخب التونسي تعافي الثنائي عصام جبالي وديلان برون من فيروس كورونا وذلك قٌبيل مباراة المنتخب الفاصلة أمام منتخب نيجيريا في الدور ثمن النهائي من بطولة أٌمم أفريقيا 2022 في الكاميرون.

يستعد منتخب تونس لخوض غمار منافسات ثمن نهائي بطولة أمم افريقيا 2022 أمام نيجيريا مساء اليوم، وكان نسور قرطاج قد عانوا من الإصابات المتكررة في صفوف المنتخب بفيروس كورونا، وتقول تقارير صحفيه بأن الثنائي ديلان برون وعصام الجبالي يتواجدان خارج الكاميرون وسيعود كلاهما غداً الى الكاميرون للالتحاق بكتيبه المنتخب التونسي التي ستواجه نيجيريا، وتقام مباراة منتخب تونس ضد نيجيريا اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ويستضيف ملعب رومدي أدجيا اللقاء في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، 8 مساءً بتوقيت مدينة تونس العاصمة.

يذكر أن منتخب تونس كان قد حل في المركز الثالث عن المجموعة السادسة التي ضمت كل من منتخبات مالي وموريتانيا وغامبيا، ودخل منتخب تونس حسابات أفضل الثوالث على الرغم من تعرضه للهزيمة أمام منتخب غامبيا في آخر مباريات المنتخب بهدف نظيف.

يذكر أيضاً أن قرعة تصفيات أفريقيا لكأس العالم كانت قد أسفرت عن لقاء تونس بنظيرتها مالي في الجولة الحاسمة، يواجه منتخب تونس نظيره المالي يوم 24 مارس بعدما جمعت بطولة أمم أفريقيا بينهما وشهدت المباراة فضيحة تحكيمية بعد انهاء الحكم اللقاء في الدقيقة 85 وعدل عن قراره وأنهاه مرة أخرى في الدقيقة 89.