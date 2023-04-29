تعادل محبط للهلال السعودي في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

سقط الهلال السعودي في فخ التعادل الإيجابي 1-1 أمام ضيفه أوراوا ريد دياموندز الياباني، مساء اليوم السبت، على ستاد الملك فهد الدولي، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

الهلال سجل هدف التقدم في الدقيقة 13 عن طريق لاعبه سالم الدوسري.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف دون رد على أوراوا ريد دياموندز.

وفي الشوط الثاني، نجح أوراوا ريد دياموندز في تسجيل هدف التعادل عن طريق لاعبه شينزو كوروكي في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 86، أشهر حكم المباراة، البطاقة الحمراء في وجه نجم الهلال، سالم الدوسري، ليتأكد غياب اللاعب عن إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وفشل الهلال في التقدم مرة أخرى، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويتجدد الصدام بين الهلال السعودي وأوراوا ريد دياموندز، السبت المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، في طوكيو.

وكان الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للهلال، قد دفع بتشكيلة أساسية لمواجهة أوراوا ريد دياموندز، نشرها حساب نادي الهلال على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، على النحو التالي:

الحارس عبد الله المعيوف، محمد البريك، علي آل بليهي، جانج هيون سو، سعود عبد الحميد، سلمان الفرج، محمد كنو، سالم الدوسري، ميشايل ديلجادو، موسى ماريجا، أوديون إيجالو

وجلس على دكة بدلاء الهلال السعودي، حبيب الوطيان وأحمد الجبيع ومحمد جحفلي وخليفة الدوسري وحمد اليامي وناصر الدوسري وعبد الله عطيف ومصعب الجوير وصالح الشهري وعبد الله الحمدان.

يذكر أن الهلال السعودي هو حامل لقب دوري أبطال آسيا، بعدما توج به في النسخة الماضية على حساب يوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

جدير بالذكر أن الهلال السعودي احتل وصافة كأس العالم للأندية في البطولة التي أقيمت في المغرب خلال شهر فبراير/شباط الماضي، وخسر المباراة النهائية للمونديال أمام ريال مدريد الإسباني بنتيجة 3-5.