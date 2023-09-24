تعادل مثير يحسم موقعة أرسنال وتوتنهام

تعادل نادي أرسنال مع نظيره توتنهام هوتسبير بنتيجة 2-2 في إطار الجولة السادسة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد.

من لقاء أرسنال وتوتنهام - مصدر الصورة: حساب أرسنال على تويتر

التعادل السلبي سيطر على نتيجة اللقاء حتى الدقيقة 26، عندما سجل أرسنال، الهدف الأول، عن طريق روميرو لاعب توتنهام بالخطأ في مرماه.

وفي الدقيقة 42، تمكن اللاعب الكوري الجنوبي سون هيونج مين من تسجيل هدف التعادل لصالح توتنهام.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين.

وفي الدقيقة 54، سجل بوكايو ساكا، الهدف الثاني لصالح أرسنال من ركلة جزاء سددها بنجاح.

وفي الدقيقة 55، نجح اللاعب سون في تسجيل هدفه الشخصي الثاني له ولفريقه توتنهام.

وارتفع رصيد أرسنال إلى 14 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

فيما ارتفع رصيد توتنهام إلى 14 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب البريميرليج.

وكان ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، قد دفع بتشكيلة أساسية لمواجهة توتنهام، نشرها حساب نادي أرسنال على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على النحو التالي:

الحارس رايا، بن وايت، صاليبا، جابرييل، زينتشينكو، ديكلان رايس، فييرا، مارتن أوديجارد، بوكايو ساكا، جيسوس، إيدي نيكيتاه

أما أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لتوتنهام، دفع بتشكيلة أساسية لمواجهة أرسنال، نشرها حساب نادي توتنهام على موقع التواصل الاجتماعي تويتر كالآتي: