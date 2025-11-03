أخبار الرياضة

تعادل سلبي بين الأهلي والمصري.. وسيراميكا كليوباترا يواصل صدارة الدوري المصري

معتز خليل

انتهت مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على استاد برج العرب في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

تعادل يُبقي الأهلي في المركز الثاني

لم ينجح الأهلي في فك شيفرة دفاع المصري رغم السيطرة النسبية على مجريات اللقاء، ليكتفي بنقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 23 نقطة من 12 مباراة، محتفظًا بالمركز الثاني في جدول الترتيب.

تعادل سلبي بين الأهلي والمصري في الدوري.. والسوبر المصري ينتظر المارد الأحمر

سيراميكا كليوباترا يبتعد بالصدارة

في المقابل، واصل فريق سيراميكا كليوباترا تربعه على قمة جدول الدوري بعدما حقق فوزًا صعبًا على بتروجيت بنتيجة (2-1)، ليرفع رصيده إلى 26 نقطة في 12 مباراة.

تعادل سلبي بين الأهلي والمصري في الدوري.. والسوبر المصري ينتظر المارد الأحمر

الزمالك يتقدم وبيراميدز يلاحق

أما الزمالك، فنجح في حصد ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة ذاتها.
في حين حقق بيراميدز انتصارًا مهمًا أمام الاتحاد السكندري بنتيجة (2-1)، ليواصل الضغط على فرق المقدمة ويحتل المركز الرابع.

اليوم.. قرعة كأس الكونفدرالية 2025-2026 بمشاركة الزمالك والمصري

جدول ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الـ13

  1. سيراميكا كليوباترا – 26 نقطة (12 مباراة)
  2. الأهلي – 23 نقطة (12 مباراة)
  3. الزمالك – 22 نقطة (12 مباراة)
  4. بيراميدز – 20 نقطة (9 مباريات)
  5. المصري – 20 نقطة (12 مباراة)
  6. وادي دجلة – 19 نقطة (12 مباراة)
  7. إنبي – 18 نقطة (11 مباراة)
  8. غزل المحلة – 16 نقطة (13 مباراة)
  9. زد – 16 نقطة (12 مباراة)
  10. مودرن سبورت – 16 نقطة (12 مباراة)
  11. البنك الأهلي – 15 نقطة (11 مباراة)
  12. سموحة – 15 نقطة (11 مباراة)
  13. بتروجيت – 15 نقطة (12 مباراة)
  14. الجونة – 15 نقطة (12 مباراة)
  15. حرس الحدود – 12 نقطة (11 مباراة)
  16. فاركو – 12 نقطة (12 مباراة)
  17. الإسماعيلي – 10 نقاط (13 مباراة)
  18. طلائع الجيش – 10 نقاط (13 مباراة)
  19. المقاولون العرب – 9 نقاط (12 مباراة)
  20. الاتحاد السكندري – 8 نقاط (12 مباراة)
  21. كهرباء الإسماعيلية – 8 نقاط (12 مباراة)
