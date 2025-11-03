تعادل سلبي بين الأهلي والمصري.. وسيراميكا كليوباترا يواصل صدارة الدوري المصري

انتهت مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على استاد برج العرب في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

تعادل يُبقي الأهلي في المركز الثاني

لم ينجح الأهلي في فك شيفرة دفاع المصري رغم السيطرة النسبية على مجريات اللقاء، ليكتفي بنقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 23 نقطة من 12 مباراة، محتفظًا بالمركز الثاني في جدول الترتيب.

تعادل سلبي بين الأهلي والمصري في الدوري.. والسوبر المصري ينتظر المارد الأحمر

الأهلي يبتعد عن الصدارة بفارق 3 نقاط وسيراميكا يتصدر الجدول

سيراميكا كليوباترا يبتعد بالصدارة

في المقابل، واصل فريق سيراميكا كليوباترا تربعه على قمة جدول الدوري بعدما حقق فوزًا صعبًا على بتروجيت بنتيجة (2-1)، ليرفع رصيده إلى 26 نقطة في 12 مباراة.

الزمالك يتقدم وبيراميدز يلاحق

أما الزمالك، فنجح في حصد ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة ذاتها.

في حين حقق بيراميدز انتصارًا مهمًا أمام الاتحاد السكندري بنتيجة (2-1)، ليواصل الضغط على فرق المقدمة ويحتل المركز الرابع.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الـ13