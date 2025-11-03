تعادل سلبي بين الأهلي والمصري في الدوري.. والسوبر المصري ينتظر المارد الأحمر

خيم التعادل السلبي على نتيجة مواجهة الأهلي والمصري البورسعيدي، التي أقيمت مساء اليوم على استاد برج العرب في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يواصل فقدان النقاط

لم يتمكن الأهلي من استغلال الفرص التي أتيحت له خلال اللقاء، في ظل تماسك دفاع المصري وحسن تنظيمه، لينتهي اللقاء بلا أهداف.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 23 نقطة جمعها من 6 انتصارات و5 تعادلات وهزيمة واحدة، مواصلًا مطاردة فرق الصدارة رغم تذبذب نتائجه في الأسابيع الأخيرة.

مواجهة قوية في السوبر المصري

ويستعد الأهلي حاليًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضمن بطولة السوبر المصري بنظامها الجديد الذي يُقام بمشاركة 4 أندية، حيث يأمل الفريق في تعويض جماهيره من خلال التتويج باللقب وتحسين الأداء العام.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

من المقرر أن يلتقي الأهلي وسيراميكا كليوباترا يوم الخميس 6 نوفمبر 2025، في تمام:

الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة

بتوقيت القاهرة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة

بتوقيت مكة المكرمة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات

وتُقام المباراة على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، وتُنقل مباشرة عبر قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للبطولة.

