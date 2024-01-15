تعادل بطعم الهزيمة وإنقاذ بركلة جزاء في الوقت الضائع للمنتخب المصري

بداية غير مرحب بها وانطلاقة لم تغنى ولا تثمن من جوع، شهدت بطولة الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار أول مباريات المنتخب الوطني المصرى أمس، حيث على الرغم من وجود كبار المحترفين المصريين على رأس الكتيبة الكروية المصرية وعلى رأسهم العالمي محمد صلاح، وأيضاً اللاعب مصطفى محمد وأيضاً اللاعب محمد الننى نجم الارسنال، إلا أن الأداء ليلة أمس كان لا يليق بحجم هولاء النجوم ولا تاريخ المتخب المصري وتاريخة كونه أكبر الفرق المشاركة في البطولة من حيث عدد اقتناص لقب البطولة الإفريقية.

نتيجة مباراة المنتخب المصري مع الموزمبيقي

تقاسم الصدارة مع المنتخب الموزمبيقي بالتعادل الإيجابي

وعلى الرغم من أن مجموعة المنتخب الوطني تعد مجموعة معتدلة القوة بالنسبة لأسماء الفرق المشاركة فيها فإن اتجاة العقل الكوري يرجع المنتخب الوطني للصعود من تلك المجموعة على رأسها أو أضعف الإيمان إن يحتل مرتبة الوصيف لوجود عثرة منتخب غانا، ورغم الفرصة التي تمتع بها المنتخب المصري في مستهل مشوارة مع منتخب موزمبيق، والذي كان يرى فيها فرصة سهلة لإقتناص الثلاث نقاط في بداية المشوار إلا أن قاب قوصين أو أدنى أن يكون منتخبنا هو أول الخاسرين في تلك المجموعة ويحتل المنتخب الموزمبيقي على رأسها.

نتيجة مباراة المنتخب المصري مع الموزمبيق

حيث بتاريخ 2023/1/14 تعادل المنتخب الوطني بقيادة اللاعب محمد صلاح مع نظيرة الموزمبيقي بنتيجة هدفان لكل منهم، فقد افتتح التسجيل للمنتخب المصري في الدقيقة الثانية بهدف الأناكودا المصرى مصطفى محمد بهدف ممتع واستمرت المبارة سجالاً بين الفرقين وإهدر المنتخبان العديد من الفرص، إلا إنه في الدقيقة 55 من المبارة سجل اللاعب الموزمبيقي ويتنس كويمبو هدف التعادل، وأضاف زميله وكليسيو باوكي بعدها الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق بهدف التقدم.

القائم يتعاطف مع صلاح ويسكن الكرة شباك مرمى موزمبيق

وظلت النتيجة هكذا حتى الوقت الضائع وبالتحديد في الدقيقة السابعة إلا أن كانت صافرة الحكم هي المنجية باحتساب ركلة جزاء للمنتخب الوطني، كادت أن ترفضها مرمى المنتخب الموزمبيقي وقائمة إلا أن أبت الكرة إلا أن تدخل لحفظ ماء الوجه للمتخب المصرى ونجومة وأسمائهم، فبعد انتهاء المبارة تقاسم كل من المنتخبان صدارة المجموعه لنقطة لكل منهم الأمر الذي لم يدوم طويلاً، وإلى أجل مسمى لحين مبارة غانا والرأس الأخضر و في انتظار من يقتنص الصدارة.

واستمرار إلى متابعة مباريات المنتخب الوطني فسوف يلتقي مع نظيرة الغاني في أول اختبار حقيقي له في البطولة، وذلك يوم الخميس الموافق 2024/1/18 ، ومنتخب موزمبيقق مع الرأس الأخضر يوم الجمعة الموافق 2024/1/19.