تعادل بطعم الخسارة لأرسنال أمام وست هام واشتعال الصراع على اللقب مع مانشستر سيتي

للأسبوع الثاني على التوالي، يتخلى أرسنال عن تقدمه 2-0، حيث خسر الفريق اللندني أربع نقاط في أخر مباراتين بتعادل إيجابي 2-2 أمام فريق ليفربول الأسبوع الماضي، واليوم أمام وست هام بعد أن كان متقدما في النتيجة.

اشتعلت المباراة في الشوط الثاني عندما أهدر بوكايا ساكا ركلة جزاء التي كانت ستضع فريقه في المقدمة لتصبح النتيجة 3-1، وهي المرة الأولى التي يفعل فيها لاعب أرسنال ذلك من ركلة جزاء منذ عام 2015، ولكن لسوء الحظ انقلبت النتيجة وسرعان ما كان رد فعل سريع لأصحاب الأرض بالتعادل بعد لحظات.

دخل الأرسنال المباراة مبكرا عندما سجل جابرييل غسوس من مسافة قريبة هدف في الدقيقة 7 من عمر المباراة.

ضاعفوا النتيجة سريعا في الدقيقة 10 من عمر المباراة عندما سدد مارتن أوديجارد الكرة داخل الشباك بعد عرضية غابرييل مارتينيلي.

ولكن سرعان ما رد وست هام عندما ارتكب المدافع البرازيلي للأرسنال جابرييل خطأ ضد مواطنه لوكاس باكيتا بعد أن فقد توماس بارتي الاستحواذ، مما سمح لسعيد بن رحمة التسجيل من علامة الجزاء.