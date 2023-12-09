تعادل الأهلي وشباب بلوزداد سلبيا في دوري أبطال أفريقيا 2023

تعادل الأهلي المصري وشباب بلوزداد الجزائري سلبيا في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تعادل الأهلي وشباب بلوزداد سلبيا في دوري أبطال أفريقيا

ملخص سريع للمباراة

سيطر الأهلي على مجريات المباراة منذ البداية، وخلق العديد من الفرص السانحة للتسجيل، محاولا التسجيل مبكرًا والقضاء على الفريق المنافس قبل لقاء الإياب في الجزائر، وبالفعل استطاع الأهلي الوصول إلى مرمى فريق شباب بلوزداد إلا أنها باءت كلها بالفشل.

أما على الجانب الآخر نزل فريق شباب بلوزداد إلى المباراة، ولعب باستراتيجية دفاعية مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، وقد نجح في صد هجمات الأهلي ونفذ طريقته الدفاعية بكل براعة، ولكنه لم يستطع التسجيل عن طريق الهجمات المرتدة، وإن كانت هذه النتيجة في صالحه.

تشكيل الأهلي أمام شباب بلوزداد

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، على معلول، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود كهربا.

ترتيب الأهلي بعد مباراة شباب بلوزداد

بعد لقاء اليوم ورغم التعادل السلبي، يحتل الأهلي المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني.