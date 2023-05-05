تطور عاجل في صفقة انتقال ميسي إلى الهلال

ذكرت التقارير الصحفية اليوم الخميس آخر المستجدات حول انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وينتهي عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي البالغ من العمر 35 عامًا مع فريق باريس سان جيرمان في 30 يونيو 2023، في حين أشارت التقارير إلى أنه لن يتم تجديد العقد.

وخلال الـ48 ساعة الماضية، قام ميسي وعائلته بزيارة “الكامل” في المملكة العربية السعودية، في إطار زيارة تاريخية للترويج للسياحة.

عرض وحيد حصل عليه ميسي

وفقًا لوكالة “رويترز” العالمية، لم يتلقى ليونيل ميسي سوى عرض واحد فقط حتى الآن، بينما يقترب موعد رحيله عن باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأفادت الوكالة بأن العرض الوحيد الذي تلقاه ليونيل ميسي حتى الآن كان من نادي الهلال، حيث تم التوصل إلى اتفاق يشمل جميع بنود العقد الخاص باللاعب.