تطور خطير في أزمة الهلال السعودي مع رينان لودي.. “رفض الاعتذار وتصعيد إلى فيفا”

عمر عبد العزيز أحمد

قام نادي الهلال السعودي بتصعيد موقفه القانوني ضد الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي، رافضًا أي محاولات لإتمام الصلح أو التراجع عن الشكوى، في تطور يعتبر “صفعة كبيرة” للاعب الذي قرر فسخ عقده من طرف واحد.

أزمة الهلال السعودي مع رينان لودي

رينان لودي كان قد رفض قرار مجلس إدارة الهلال، باقتصار مشاركته على بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، دون إدراجه في قائمة الفريق المحلية، التي ستشارك في دوري روشن وكأس الملك.

ليغادر النجم البرازيلي على إثر هذا القرار إلى بلاده، ويقدم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مطالبًا بفسخ التعاقد والحصول على مستحقاته المالية الكاملة.

من جانبه، تحرك مجلس إدارة نادي الهلال سريعًا وتقدم بشكوى مضادة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مؤكدًا أن اللاعب أنهى العقد دون مبرر قانوني، وأن النادي التزم بكل بنوده المالية والفنية.

ويرى مجلس إدارة النادي السعودي أن استبعاد رينان لودي من القائمة المحلية لا يعد إخلالًا بالعقد، بل قرارًا فنيًا يخص الجهاز التدريبي بقيادة سيموني إنزاغي.

الهلال يرفض اعتذار رينان لودي

بحسب ما ذكره الإعلامي الرياضي عبد الله الحنيان، خلال تصريحات إذاعية أن مسؤولي الهلال رفضوا وساطة وكيل أعمال اللاعب البرازيلي، الذي حاول مؤخرًا سحب الشكوى.

علاوة على ذلك حاول وكيل لودي تقديم اعتذار رسمي إلى نادي السعودي، وقد أكد الحنيان أن الإدارة ماضية في تصعيد الملف قانونيًا حتى صدور الحكم النهائي.

وأوضح الحنيان أن موقف الهلال القانوني قوي، وأن النادي واثق من كسب القضية استنادًا إلى المستندات التي تثبت التزامه الكامل بالعقد وشروطه.

وأكد الحنيان أن “الهلال لن يتراجع حتى ينصفه القانون”، وعلى ذلك فمن المنتظر أن يصدر الاتحاد الدولي “فيفا” قراره في القضية خلال الأشهر المقبلة.

ماذا قدم رينان لودي مع الهلال السعودي؟

انضم رينان لودي إلى الهلال السعودي خلال الميركاتو الشتوي للعام 2024، قادما من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، نظير 22 مليون يورو، وقدم مستويات متواضعة في بداية مشواره، وتعرض لعدة إصابات، لكنه أكد إمكاناته الفنية في الموسم التالي 2024-2025 وخلال كأس العالم للأندية 2025.

الإحصائية / الإنجازالعدد / الوصف
عدد المباريات الرسمية56 مباراة
عدد الأهداف المسجلة4 أهداف
عدد الأهداف المصنوعة11 هدفًا
إجمالي الألقاب مع الهلال4 ألقاب
تفاصيل الألقابكأس السوبر السعودي 2023-2024
دوري روشن السعودي 2023-2024
كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024
كأس السوبر السعودي 2024-2025
عمر عبد العزيز أحمد




