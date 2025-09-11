تطور حاسم في مستقبل لابورت مع النصر السعودي

فجرت تقارير صحفية مفاجأة صادمة بشأن وضعية المدافع الإسباني إيمريك لابورت، نجم دفاع النصر السعودي، حيث وضع اللاعب نفسه في مأزق كبير، بعد فشل انتقاله إلى أتلتيك بلباو الإسباني، في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأخفق النادي الباسكي في توفير مبلغ 25 مليون يورو، وهو راتب اللاعب، كما فشل في تسجيل الصفقة في موعدها، ليكون المدافع ذو الأصول الفرنسية أمام خيار العودة إلى النصر السعودي واللعب في صفوفه حتى فترة الانتقالات الشتوية على الأقل.

أزمة لابورت بين النصر السعودي وأتلتيك بلباو

وأفادت التقارير بأن إدارة أتلتيك بلباو تترقب قرار محكمة التحكيم الرياضي، بعد الطعن في قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بعدم تسجيل الصفقة، لكن لابورت سيكون مضطرا حاليا للتعايش مع وضع معقد.

وكان إيمريك لابورت قد رفض عروضا من أندية في الدوري التركي واليوناني خلال الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية وأصر على الرحيل نحو ناديه الأسبق أتلتيك بلباو، وعلى إثر ذلك الأمر سيضطر لدفع الثمن.

ومن جانبه قام مسؤولي النصر السعودي بتسجيل كل المحترفين المتاحين في قائمته المحلية للموسم الجديد 2025/2026، والذين سيشاركون في المسابقات السعودية المحلية، ولن يتبقى أمام لابورت سوى المشاركة برفقة “العالمي” في مباريات دوري أبطال آسيا 2.

ونوه التقرير بأن المنافسة القارية ستكون الأمل الوحيد للاعب الإسباني المخضرم، لكسب بعض الدقائق والحفاظ على مستواه الفني، لكونه يطمح في إقناع مدرب المنتخب الإسباني، لويس دي لا فوينتي، بدعوته مجددًا بعد غياب لمدة تقارب العام نتيجة الإصابات وتراجع مستواه.

مدرب إسبانيا يعلق على أزمة لابورت

من جانبه، أكد لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، شعوره بقلق واسع من الوضع النفسي الذي يعيشه لابورت بسبب غموض مستقبله، مؤكدًا في تصريحات لإذاعة SER الإسبانية، حيث قال:

“تحدثت مع اللاعب، وأشعر بأنه غير سعيد حاليًّا. هو لاعب مهم جدًّا للمنتخب الإسباني، وقدم مستويات رائعة مع النصر، بل كان أفضل مدافع في يورو 2024، وأتمنى أن يستعيد استقراره سريعًا وأريده أن يستمر باللعب في أعلى المستويات”.

الجدير بالذكر أن المدافع الدولي إيمريك لابورت، كان قد انضم إلى النصر في صيف 2023؛ قادمًا من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي مثّله على مدار 5 سنواتٍ كاملة.

ومنذ الانضمام إلى الفريق السعودي، لعب المدافع الإسباني المخضرم 69 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات؛ مسجلًا خلالها 9 أهداف، وصانعًا تمريرة حاسمة وحيدة، ونال لقب البطولة العربية للأندية “كأس الملك سلمان”.