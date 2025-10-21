تطور جديد في القيمة السوقية لمحمد صلاح

قال موقع “ترانسفير ماركت” العالمي، أن القيمة التسوقية للنجم المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي إنخفضت مرة أخرى.

45 مليون يورو قيمة محمد صلاح التسويقية

وهبطت القيمة التسويقية للنجم المصري محمد صلاح في سوق الانتقالات العالمية إلى 45 مليون يورو بدلاً من 50 مليون يورو، ليتراجع إلى المركز التاسع في قائمة أغلى لاعبي ليفربول، بينما يحتل المرتبة الثانية في قائمة أغلى اللاعبين المصريين على مستوى العالم، خلف عمر مرموش نجم مانشستر سيتي.

كما تعرضت القيمة التسويقية للنجم المصرى محمد صلاح، لتطوراً كبيراً ما بين الارتفاع والانخفاض خلال مشواره الكروى الحافل بالألقاب والإنجازات على المستويين الفردي والجماعي.

موقع “ترانسفير ماركت” العالمى

ووفقًا لتقرير صادر عن موقع “ترانسفير ماركت” العالمى، فإن القيمة التسويقية للفرعون المصرى بدأت بـ25 ألف يورو مع نادى المقاولون العرب عام 2010، إلى أن وصلت إلى 150 مليون يورو في عام 2018، حيث مرت بالعديد من التطورات الكبيرة خلال هذه السنوات ما بين ارتفاعها ليصبح أغلى لاعبى العالم ثم انخفضت مرة أخرى.

وأحرز محمد صلاح 3 أهداف مع ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية هذا الموسم، بواقع هدفان في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” في شباك بورنموث وبيرنلي، وهدف وحيد أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، ضمن منافسات الجولة الأولى بمرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.