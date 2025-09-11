تطورات نارية في أزمة الفتح مع الأهلي السعودي وفراس البريكان.. ماذا حدث؟

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن حدوث تطورات هامة وحاسمة في قضية المهاجم الدولي فراس البريكان، نجم الأهلي السعودي، مع ناديه السابق الفتح، خلال الساعات الماضية.

وكانت إدارة نادي الفتح السعودي قد تقدمت بشكوى رسمية لدى مركز التحكيم الرياضي، حيث اتهمت خلالها الأهلي بالتفاوض مع فراس البريكان في الفترة المحمية من عقده، دون إخطار مسؤولي النموذجي، قبل سداد اللاعب قيمة الشرط الجزائي، لينتقل إلى “الراقي” بعقد لمدة 5 مواسم.

شكوى الفتح ضد الأهلي وفراس البريكان

من جانبها طالبت إدارة نادي الفتح، بالتحقق من مصدر أموال فراس البريكان، التي سدد بها قيمة الشرط الجزائي، بهدف التأكد من الجهات المختصّة بوجود تحويل بنكي من الأهلي إلى حساب اللاعب؛ ما يعد بمثابة تحريض للاعب على إنهاء عقده مع الفريق المنتمي لمنطقة “الإحساء”.

ورفح مجلس إدارة نادي الفتح شكواه إلى لجنة الاحتراف في 5 سبتمبر 2024، أي بعد عام كامل من توقيعه مع النادي الأهلي السعودي، لتباشر اللجنة من ناحيتها إجراءات النظر في الشكوى فور تسلمها، قبل إعلان قرارها برفض الشكوى موضوعا، ليلجأ “النموذجي” إلى الاستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي في مارس 2025.

وفقًا لما ذكرته صحيفة “الجزيرة” السعودية، فإن قضية نادي الفتح ضد الأهلي وفراس البريكان في مركز التحكيم الرياضي قد شهدت تطورًا نهائيًا.

وتقرر عقد جلسة استماع لهيئة التحكيم مع أطراف القضية يوم الثلاثاء المقبل، وسيتواجد ممثل أو محام لكل طرف من أطراف القضية، وهم الأهلي والفتح واللاعب والاتحاد السعودي لكرة القدم.

وكانت تقارير سابقة قد أفادت بأن حجم العقوبات المتوقعة ضد إدارة الأهلي، في حالة الإدانة، قد تصل إلى الحرمان من التعاقدات لفترتي تسجيل مقبلتين، كما سيتم إيقاف فراس البريكان لمدة 6 أشهر عن مزاولة كرة القدم، فضلًا عن العقوبات المالية.

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الاتفاق

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لخوض مباراته المقبلة أمام الاتفاق، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري روشن السعودي 2025/2026.

وتنطلق صافرة بداية المواجهة بين الراقي وفرسان الدهناء، في تمام الساعة 6:25 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، على ملعب “الأمير عبد الله الفيصل” في جدة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتفاق

يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد الاتفاق عبر منصة ثمانية (thmanyah)، والتي تمتلك الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري السعودي وجميع البطولات السعودية، وذلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.