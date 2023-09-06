تطورات مفاوضات الاتحاد السعودي لضم محمد صلاح من ليفربول

يسعى الاتحاد السعودي من خلال محاولات أخيرة ضم لاعب المنتخب المصري وليفربول، محمد صلاح إلى صفوفه قبل إغلاق سوق الإنتقالات الصيفية في السعودية خلال هذا الأسبوع، وذكرت صحف عالمية أن الاتحاد السعودي قدم عرضا جديدا إلى ليفربول من أجل الإستغناء عن محمد صلاح بقيمة 215 مليون جنيه إسترليني.

محاولات من جانب الاتحاد السعودي لضم محمد صلاح

في حال موافقة ليفربول على عرض ضم محمد صلاح إلى اتحاد جدة السعودي، سيكون محمد صلاح أغلى صفقة في التاريخ بعد صفقة نيمار وإنتقاله من برشلونة إلى صفوف باريس سان جيرمان، وكان المدير الفني لفريق ليفربول قد أكد رفضه التخلي عن خدمات محمد صلاح هذا الصيف معتبرا صلاح من الأمثلة القوية للاعبي الكرة إلتزاما في الكرة الإنجليزية.

الاتحاد السعودي يسعى لضم محمد صلاح

يذكر أن الاتحاد السعودي يسعى لضم محمد صلاح من أجل الإستفادة من خدماته سواء في دوري روشن السعودي أو في مباريات كأس العالم للأندية والتي تقام في ديسممبر المقبل، ويسعى اتحاد جدة ضم محمد صلاح من خلال عرض مرتب كبير عليه في الساعات الأخيرة لإقناعه الخروج من ليفربول إلى الاتحاد السعودي.

كان رامي عباس، وكيل محمد صلاح قد أكد أن محمد صلاح أو هو لم يناقشا فرصة الخروج من ليفربول هذا الموسم مؤكدا أن صلاح قد جدد مع ليفربول الصيف الماضي ولا نية لديه للخروج من صفوف ليفربول، ويبدو أن صلاح يريد أن يترك الكرة في ملعب مسئولي ليفربول لإقرار مصيره سواء بالبقاء في صفوف ليفربول أو الرحيل إلى الإتحاد السعودي وهو الأمر الذي يدركه مسئولي اتحاد جدة.

كانت صحيفة “CBS Sports” قد أكدت أن وفدا من السعودية موجودا في لندن يمثل كلا من الاتحاد وصندوق الاستثمارات والذي يسعى إلى إقناع ليفربول للموافقة على بيع عقد محمد صلاح هذا الصيف.