تطورات مصير نجم وسط برشلونة الشاب وموقف فليك

كشفت إدارة نادي برشلونة الستار عن القرار بقيد لاعب الوسط الشاب مارك بيرنال ضمن قائمة الفريق الأول في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، ليصبح رسميًا تحت إشراف المدرب الألماني هانز فليك.

الخطوة لم تكن مفاجئة

وقال تقرير صادر عن صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن هذه الخطوة لم تكن مفاجئة، إذ سبق أن أشارت تقارير إلى رغبة النادي الكتالوني في منحه بطاقة الفريق الأول، رغم أن قيود “اللعب المالي النظيف” كانت قد أرجأت القرار، ما رجح حينها استمرار اللاعب مع الفريق الرديف.

ومن المعروف أن عمر بيرنال 18 عامًا، وكان قد تعرض العام الماضي لإصابة قوية على ملعب فاييكاس شملت تمزق الرباط الصليبي الأمامي وإصابة في الغضروف الخارجي للركبة اليسرى، وبعد عودته إلى التدريبات الجماعية قبل نحو ستة أسابيع، بات قريبًا من استعادة جاهزيته الكاملة.

موقف فليك

وتواجد اللاعب بداية الموسم الحالي في مركز الوسط الدفاعي ونال ثقة فليك، قبل أن تعيقه الإصابة عن الاستمرار، ويأمل المدرب الألماني في الاعتماد عليه مجددًا، نظرًا لإمكاناته الفنية والبدنية التي أظهرت ملامح لاعب واعد من خريجي “لاماسيا”.

ورغم أن برشلونة لا يتعجل عودته، إلا أن تحسنه التدريجي قد يفتح أمامه قريبًا باب المشاركة مجددًا مع الفريق الأول.