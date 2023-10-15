تطورات قضية تجديد عقد أحمد فتوح: هل سيبقى مع الزمالك أم سينتقل إلى الأهلي؟

ويرتبط فتوح مع القلعة البيضاء، بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2024 أي في الصيف المقبل، أي أن اللاعب من حقه التوقيع لأي نادٍ أخر، في يناير القادم، دون الرجوع لإدارة ناديه من أجل الانتقال إليه بشكل مجاني مع نهاية الموسم الحالي.

أعلن “عبد الواحد السيد” مدير الكرة في نادي الزمالك، عن آخر تطورات قضية تجديد عقد أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق، حيث ترددت أنباء في الفترة الأخيرة عن وجود مفاوضات مع النادي الأهلي لضم فتوح بشكل مجاني في الصيف المقبل، وذلك لتعزيز الجبهة اليسرى للفريق الأحمر وخلافة التونسي علي معلول.

وفي تصريحاته التلفزيونية، أكد عبد الواحد السيد أن جميع الاجتماعات التي تمت كانت مع وكيل أعمال أحمد فتوح وليس مع اللاعب نفسه، وأضاف أن اللاعب مصمم على مطالبه المالية، وأنه يتمنى بقاءه مع نادي الزمالك وينصحه بذلك.

كما أشار “عبد الواحد السيد” مدير الكرة في نادي الزمالك إلى أنه لن يتحدث مباشرة عن ملف أحمد فتوح، كما أوضح أنه قام بالتفاوض مع خال اللاعب بناءً على توجيهات الإدارة، حيث تمت مناقشة بعض الأمور دون التوصل إلى اتفاق، وأوصى اللاعب بأنه قد يكون من الأفضل أن يتم التوصل إلى حل وسط، حيث يمكن لكلا الجانبين أن يضحيا ببعض مطالبهما من أجل مصلحة الزمالك.

موعد انتهاء عقد أحمد فتوح

أما بالنسبة لمدة عقد أحمد فتوح مع الزمالك، فإنه ينتهي في نهاية موسم 2024، أي في الصيف المقبل، وبناءً على هذا العقد، يحق لللاعب التوقيع مع أي نادٍ آخر اعتبارًا من يناير المقبل، دون الحاجة إلى استئذان الإدارة الحالية للنادي من أجل الانتقال بشكل مجاني بعد انتهاء الموسم الحالي.