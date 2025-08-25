تطورات حالة ميسي وموعد عودته للمباريات

أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي محور اهتمام جماهير إنتر ميامي، بعد غيابه عن آخر مواجهات الفريق في الدوري الأمريكي وكأس الدوريات، وسط ترقب كبير لموعد عودته الرسمية للملاعب.

ووفق تصريحات المدير الفني خافيير ماسكيرانو، فإن غياب ميسي لم يكن بسبب إصابة خطيرة كما أشيع، وإنما جاء نتيجة تقييم طبي هدفه تجنيب اللاعب الإجهاد البدني مع ضغط المباريات المتلاحقة.

وأكد المدرب أن قائد المنتخب الأرجنتيني يعرف جيدًا كيفية التعامل مع جسده، وهو يدرك أن فترات الراحة ضرورية للحفاظ على جاهزيته في المراحل الحاسمة من الموسم.

غياب ميسي وتأثيره على الفريق

ميسي لم يشارك في مواجهة تايجرز أونال التي انتهت بفوز إنتر ميامي 2-1، كما غاب عن التحضيرات لمباراة دي سي يونايتد في الدوري الأمريكي.

هذا الغياب أثار تساؤلات كثيرة، خاصة أنه جاء قبل استحقاقات مصيرية للفريق، إلا أن الجهاز الفني أوضح أن القرار استراتيجي لحماية اللاعب وضمان استمراريته.

ماسكرانو شدد على أن التركيز ينصب حاليًا على تجهيز ميسي للقاء المرتقب أمام أورلاندو سيتي، يوم الأربعاء المقبل، في نصف نهائي كأس الدوريات.

وفي حال التأهل، سيخوض إنتر ميامي المباراة النهائية في 31 أغسطس ضد الفائز من مواجهة سياتل ساوندرز ولوس أنجلوس جالاكسي.

إدارة الأحمال والجاهزية المستقبلية

استبعاد ميسي من بعثة الفريق إلى واشنطن لملاقاة دي سي يونايتد أكد أن خطة النادي تعتمد على إدارة دقيقة للأحمال البدنية، تفاديًا لأي انتكاسات محتملة.

ورغم تأثير غيابه على الأداء الهجومي، يرى الجهاز الفني أن الحفاظ على لياقته البدنية واستدامة جاهزيته أهم من أي مباراة في الوقت الحالي.

الجماهير تنتظر عودة “البرغوث” في نصف النهائي، حيث يمكن أن يمنح ظهوره دفعة معنوية وفنية كبيرة تعزز من حظوظ إنتر ميامي في المنافسة على اللقب القاري.