تطورات جديدة في ملف تجديد عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر

يشهد الشارع الرياضي السعودي حالة من الجدل الكبير حول مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي خلال الفترة القادمة، خاصة مع قرب فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

الصورة من موقع CNN

وأشارت العديد من التقارير الصحفية السعودية إلى أن نادي النصر أصبح قريباً من الإعلان عن تجديد عقد كريستيانو رونالدو مع الفريق من أجل قيادته إلى الفوز بالألقاب القارية والمحلية خلال الفترة القادمة.

تفاصيل عقد رونالدو الجديد

ويتوقع أن يعلن نادي النصر السعودي عن تجديد عقد رونالدو لينتهي في عام 2027 بدلاً من عام 2025، وهذا يتيح للبرتغالي كريستيانو رونالدو الاستمرار في لعب كرة القدم على المستوى العالمي مع منتخب بلاده البرتغال وبالتالي لن يعلن اعتزاله كرة القدم إلا بعد نهاية كأس العالم 2026، خاصةً بالرغم من تقدم كريستيانو في السن حيث أصبح الآن عمره 38 عام إلا أنه في قمة عطائه ويتصدر حالياً ترتيب هدافي الدوري السعودي متفوقاً على ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال وكذلك كريم بنزيما مهاجم الاتحاد وروبرتو فيرمينو مهاجم أهلي جدة.

انتقال رونالدو إلى النصر

والجدير بالذكر أن النجم بالبرتغالي كريستيانو رونالدو انضم إلى نادي النصر السعودي قادماً من نادي مانشستر يونايتد في مطلع يناير من العام الحالي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعقد يمتد حتى عام 2025 وحقق لقباً واحداً مع النصر بعد قيادته للحصول على البطولة العربية على حساب نادي الهلال في المباراة النهائية التي انتهت بنتيجة هدفين لهدف نجح في تسجيلهما النجم البرتغالي، كما تأهل الفريق إلى نصف نهائي كأس الملك على حساب نادي الشباب قبل بضعة أيام.