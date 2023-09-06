تطورات جديدة في مفاوضات الاتحاد السعودي مع محمد صلاح.. تعرف عليها

فجرت صحيفة “CBS Sports” الأمريكية الشهيرة، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن استعداد مجلس إدارة نادي الاتحاد لتقديم عرض جديد لمسؤولي ليفربول؛ لإقناعهم بقبول بيع عقد المصري محمد صلاح لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

محمد صلاح - المصدر: صور جوجل

تطورات مفاوضات الاتحاد السعودي مع محمد صلاح

وبحسب ما ذكرته الصحيفة الأمريكية فإن ليفربول يستعد للحصول على عرض ضخم بقيمة 215 مليون دولار من الاتحاد، قبل إغلاق السوق الصيفي السعودي.

ونوهت التقارير على أن مسؤولي الاتحاد السعودي لا يزالون يركزون بشدة على تأمين الحصول على صفقة محمد صلاح، حتى إنهم لم يضعوا خيارات بديلة لتدعيم الفريق هذا الموسم.

وصرحت الصحيفة في ختام تقريرها على أن هناك وفداً من المملكة العربية السعودية موجود في لندن، يمثل الاتحاد وصندوق الاستثمارات؛ لإقناع مسؤولي ليفربول بالموافقة على بيع عقد اللاعب المصري.