تطورات جديدة في قضية حمدي النقاز، والأهلي يستعد لتقديم صفعة قوية

كشفت بعض التقارير الصحفية آخر التطورات في قضية لاعب كرة القدم التونسي حمدي النقاز لاعب نادي أهلي جدة السابق الذي استغنى عن اللاعب التونسي في بداية شهر فبراير الماضي وذلك بعدما شارك في 8 مباريات رسمية مع فريق أهلي جده لكن دون أن يحرز أهداف أو يسجل أي تمريرة حاسمة خلال المباريات لزملائه في الملعب، وبعد فسخ عقده مع النادي قام بتقديم شكوى في إدارة الأهلي للحصول على مستحقاته، وقد حصل من محكمة كأس الرياضية الدولية على حكم قضائي بدفع مبلغ 3.5 مليون ريال سعودي للاعب.

تطورات قضية حمدي النقاز

أعلنت بعض التقارير الصحفية السعودية قرار نادي الأهلي برئاسة وليد معاذ بالاستئناف على الحكم الذي أصدرته المحكمة بدفع مستحقات اللاعب حمدي النقاز، كما قررت إدارة النادي بتقديم شكوى ضد اللاعب السابق حمدي النقاز بأنه لم يلتزم بعقده مع الأهلي، والجدير بالذكر أن النقاز إنضم في السابق للنادي الإسماعيلى المصري وذلك خلال صفقة انتقال حر، كما أنه قد شارك في مباراتين من مباريات الدوري المصري لكنه لم يسجل أو يصنع أي أهداف تذكر، كما أن الأهلي الآن يحتل المركز الخامس في ترتيب دوري يلو السعودي بعد حصوله على صيد 15 نقطة وتفرقه 3 نقاط عن فريق الأخدود المتصدر، وقد فاز الأهلي في مبارياته الأخيرة في البطولة على فريق الرياض بنتيجة 2-0 وذلك خلال منافسات الجولة الثامنة من البطولة السعودية.

من هو حمدي النقاز

هو لاعب كرة قدم تونسي محترف إنضم سابقا لعدة فرق كبيرة مثل (النجم الساحلي التونسي، الترجي التونسي، الزمالك المصري، والاهلي السعودي) اما حاليا فقد إنضم لنادي الإسماعيلي ليصبح في الظهير الأيمن للفريق، وخلال مسيرته الرياضية استطاع لأول مرة التتويج بكأس الاتحاد الأفريقي مع النجم الرياضي الساحلي.