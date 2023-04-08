تطورات جديدة بشأن مفاوضات الهلال للاعب الأرجنتيني ميسي

ارتبط في الأيام الأخيرة اسم اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي باريس سان جيرمان بنادي الهلال السعودي، وكشفت عدد من المصادر عن وجود مفاوضات بين النادي واللاعب مع تقديم عرض خيالي من جانب نادي الهلال السعودي بقيمة 400 مليون يورو سنوياً.

ماركا تكشف مفاوضات الهلال لميسي

وكشفت صحيفة ماركا عن تفاصيل جديدة بخصوص المفاوضات بين ميسي والهلال، حيث أكدت صحيفة الماركا أنه ليس هناك تفاؤلاً بشأن المفاوضات الأخيرة بين نادي الهلال وميسي، وأكدت أن العرض المُغري لن يدفع ميسي للانتقال إلى السعودية، وكشفت الصحيفة أن اللاعب يفضل البقاء في الملاعب الأوربية.

وينتهي عقد اللاعب الأرجنتيني نهاية الموسم الجاري مع نادي باريس سان جيرمان، وتشير كل المصادر أن اللاعبب لن يجدد مره أخرى في النادي الفرنسي ويريد خوض مرحلة جديدة.

برشلونة الاسباني يريد ميسي

وأوضحت الصحيفة أن نادي برشلونة الاسباني يرغب في استعادة اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 35 عاماً ولكن بشروط، حيث يسعى النادي الاسباني في الاتفاق مع رابطة الدوري الاسباني لتحديد السقف المالي وتقليل ميزانية الرواتب.

ولن يتحرك برشلونة خطوة لضم ميسي إلا بعد الحصول على الموافقة من رابطة الدوري الاسباني لضم اللاعب، من جانبه أوضح مسئولو نادي برشلونة الاسباني عن رغبتهم الكبيرة في عودة النجم الأول في الفريق قبل ذلك ليونيل ميسي الحاصل على لقب بطولة كأس العالم الماضية قطر 2022.