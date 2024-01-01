تطورات انتقال أوبلاك إلى النصر

كشفت تقارير صحفية بوجود خطة لانتقال الحارس السلوفيني يان أوبلاك من نادي أتلتيكو مدريد إلى نادي النصر في فصل الصيف القادم.

ينتهي عقد أوبلاك الحالي مع أتلتيكو مدريد في صيف عام 2028، ومن الممكن أن يوافق النادي الإسباني على رحيله إذا تلقى عرضاً مالياً مناسباً.

رونالدو يختتم عام 2023 على القمة

في نهاية عام 2023 استطاع كريستيانو رونالدو أن يحتل صدارة قائمة أفضل هدافي العالم، حيث نجح في تسجيل 54 هدفًا لصالح نادي النصر السعودي ومنتخب البرتغال.

وفي المركز الثاني يأتي هاري كين وكيليان مبابي بتسجيلهما 52 هدفًا، حيث سجل كين أهدافًا لصالح فريق توتنهام هوتسبير وفريق بايرن ميونخ ومنتخب إنجلترا، بينما سجل مبابي أهدافًا لصالح فريق باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا.

أما في المركز الثالث إيرلينغ هالاند حيث سجل 50 هدفًا.

الأهلي يرغب في التعاقد مع نجم النصر

وفقًا لتقارير صحفية سعودية يعتبر علي الحسن لاعب النصر، من بين الأهداف المحلية البارزة التي يستهدفها نادي الأهلي لتعزيز خط وسطه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

في الصيف الماضي طلب الأهلي من النصر التعاقد مع علي الحسن، ولكن النصر رفض هذا العرض، ومع ذلك قد يتغير الموقف الآن خاصةً وأن الحسن ليس جزءًا أساسيًا من تشكيلة المدرب خوان كارلوس كاسترو.

أربع صفقات كبرى قادمة للدوري السعودي في 2024.. تعرف عليها

وفقًا لتقارير صحفية يتم الآن التركيز على العديد من الصفقات المحتملة في دوري الدرجة الأولى السعودي خلال صيف عام 2024، وذلك بعد زيادة عدد اللاعبين الأجانب المسموح بهم إلى عشرة لاعبين لكل فريق اعتبارًا من الموسم المقبل.

وفي ضوء ذلك تم تسريب بعض المعلومات الإعلامية الأخيرة التي تشير إلى اللاعبين البارزين المطلوبين، وتشمل:

– اهتمام نادي الاتحاد بالتعاقد مع محمد صلاح نجم فريق ليفربول.

– رغبة النادي الأهلي في ضم جوشوا كيميتش لاعب فريق بايرن ميونخ.

– اهتمام الهلال بالتعاقد مع رودري نجم فريق مانشستر سيتي.

– وفيما يتعلق بحراس المرمى هناك اهتمام من قبل النصر بالتعاقد مع يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد.

أربع صفقات منتظرة للاتفاق من النصر والهلال

وفقًا لتقارير صحفية يسعى نادي الاتفاق إلى إبرام أربع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك استجابة لرغبة المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد.

النادي حاليًا في مفاوضات مع نادي النصر للتوقيع مع ثلاثة لاعبين وهم: خالد الغنام، عبد الله مادو، وأيمن يحيى، وفيما يتعلق بنادي الهلال يجري الاتفاق معهم للتعاقد مع مصعب الجوير.

من المتوقع أن تظهر المزيد من التطورات في الأيام القادمة بشأن هذه الصفقات.