تصفيات كأس العالم 2022.. جدول مواعيد سوريا في الطريق للمونديال ومبارياتها ضد (الصين، الفلبين، المالديف، غوام)

ننشر جدول مواعيد مباريات سوريا في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا القادمة والتي تتواجه فيها مع منتخبات الصين والفلبين وغوام والمالديف، مجموعة سوريا في تصفيات المونديال هي المجموعة الأولى، ويضم هذا الدور من التصفيات 40 منتخب، وزعتهم القرعة على ثماني مجموعات، يقام بين فرق المجموعة الواحدة، دوري من دورين، يصعد بنهايته، أوائل المجموعات الثمانية، وأفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني، إلى التصفيات النهائية للمونديال، وتتأهل تلك المنتخبات أيضا لنهائيات كأس أمم آسيا الصين 2023.

تصفيات كأس العالم 2022 آسيا وطموحات نسور قاسيون

مواعيد مباريات سوريا في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا ستكون هامة وحاسمة، حيث سيكون الفوز بكل مباراة هو هدف أول لنجوم المنتخب السوري، ومن المرتقب أن تكون المنافسة على المركز الأول في المجموعة الاولى بين المنتخب السوري ونظيره الصيني، وهو المركز المؤهل مباشرة للمرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال، يقود منتخب سوريا الأول المدير الفني الوطني فجر إبراهيم، وخاض المنتخب الكثير من المباريات الودية تجهيزا للتصفيات، حيث خاض المنتخب السوري بطولة الهند الدولية، وبطولة غرب آسيا.

جدول مواعيد سوريا في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا

ستكون القنوات الناقلة لمباريات منتخب سوريا في تصفيات المونديال هي قنوات bein sports الناقل الحصري لكل مباريات البطولة، وتبدأ مباريات التصفيات في سبتمبر، حيث سيكون منافس المنتخب السوري في الجولة الأولى هو منتخب الفلبين، وفي الجولة الثانية سيكون المنافس منتخب المالديف، ثم منتخب غام، ثم منتخب الصين.