تصفيات كأس العالم 2022 آسيا.. موعد القرعة والقنوات الناقلة (نظام التأهل للمونديال)

موعد تصفيات كأس العالم 2022 آسيا هو الموعد المرتقب والمنتظر من جماهير السعودية والإمارات والعراق وسوريا والكويت والبحرين وعمان وكل الجماهير العربية والآسيوية، حيث نقدم لكم نظام تصفيات مونديال 2022 عن القارة الآسيوية، كما نقدم لكم موعد القرعة المقرر لها يوم الأربعاء 17 يوليو 2019، وأسماء القنوات الناقلة لها، حيث ستكون مراسم سحب القرعة منقولة على قناة فضائية مفتوحة مجانية، يتأهل عن آسيا لمونديال قطر عدد 4.5 منتخب، من الجدير بالذكر أن تلك التصفيات ستكون مؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الآسيوية 20123 والتي ستقام بالصين.

تفاصيل نظام تصفيات كأس العالم 2022 (آسيا)

يشارك في قرعة تصفيات كأس العالم 2022 آسيا عدد 40 منتخبا، تم اعتماد خمسة مستويات لإجراء القرعة، منتخب السعودية وكذلك منتخب الإمارات في المستوى الأول، تُقسم القرعة المنتخبات الأربعين على 8 مجموعات بكل مجموعة 5 منتخبات، بنهاية هذا الدور، يصعد 12 منتخب للمرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال الآسيوية وهم (أوائل المجموعات الثمانية مع أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني)، المرحلة الأخير من تصفيات كأس العالم ستكون مجموعتين كل مجموعة بها ستة منتخبات.



موعد قرعة تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تقام القرعة صباح الأربعاء في مدينة كوالالمبور عاصمة ماليزيا حيث مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، القنوات الناقلة لمراسم سحب القرعة هي قناة بى إن سبورتس المفتوحة المجانية، والتي تقدم تغطية شاملة لمراسم القرعة، وتحليل المجموعات والنتائج، موعد قرعة تصفيات كأس العالم 2022 آسيا يوم الأربعاء سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 11 صباحا بتوقيت السعودية والكويت والبحرين والعراق وقطر,

الساعة 12 ظهرا بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

تردد قناة bein sports المفتوحة الناقلة للقرعة

قناة bein sports الإخبارية أو المفتوحة هي القناة الناقلة لسحب قرعة تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، وذلك صباح الأربعاء 17 يوليو 2019، وتردد تلك القناة على قمر النايل سات هو 12245 عمودي، وتردد القناة على قمر سهيل سات هو 11566 أفقي.