تصفيات أمم إفريقيا 2021 .. مصر مع جزر القمر بمجموعة متوسطة في الطريق للكاميرون

قامت الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بسحب قرعة التصفيات المؤهلة إلى النسخة القادمة من بطولة أمم إفريقيا، والتي من المقرر أن تقوم باستضافتها الكاميرون عام 2021.

ومن الجدير بالذكر أنه من المقرر أن تبدأ التصفيات في 11 من شهر نوفمبر القادم، على أن تتم عن طريق أربعة مراحل ألا وهي: بين 11 نوفمبر و19 نوفمبر، وكذلك بين 31 من شهر أغسطس و 8 من سبتمبر 2020، هذا بالإضافة إلى ما بين الخامس من شهر أكتوبر و13 من نفس الشهر، وأخيرًا بين التاسع من نوفمبر و17 من ذات الشهر.

ومن بعد ذلك يصعد إلى النهائيات كل من الحاصل على المركز الأول والمركز الثاني من كل مجموعة، هذا باستثناء المجموعة السادسة التي تصعد منها الكاميرون بشكل تلقائي لكونها البلد المضيف، ويأتي معها واحد من أفضل المنتخبات الثلاثة الأخرى.

ويذكر أن حفل القرعة قد أقيم يوم الخميس في أحد فنادق القاهرة قبل ساعات قليلة تفصلنا عن نهائي أمم إفريقيا 2019 ، والتي سيكون بين كل من السنغال والجزائر على استاد القاهرة الدولي ، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساء بتوقيت الجزائر.

نتائج سحب قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021

المجموعة الأولى: غينيا – مالي – ناميبيا – الفائز من المباراة الأولى في الدور التمهيدي

المجموعة الثانية: أوغندا – مالاوي – بوركينا فاسو – الفائز من المباراة الثانية في الدوري التمهيدي

المجموعة الثالثة: جنوب إفريقيا – السودان – غانا – الفائز من المباراة الثالثة في الدوري التمهيدي

المجموعة الرابعة: الجابون – أنجولا – الكونغو الديموقراطية – الفائز من المباراة الرابعة في الدوري التمهيدي

المجموعة الخامسة: موريتانيا – إفريقيا الوسطى – المغرب – بوروندي

المجموعة السادسة: موزمبيق – الرأس الأخضر – الكاميرون -رواندا

المجموعة السابعة: توجو – كينيا – مصر – جزر القمر

المجموعة الثامنة: زيمبابوي – زامبيا – الجزائر – بوتسوانا

المجموعة التاسعة: غينيا بيساو – الكونغو – السنغال – إي سواتيني

المجموعة العاشرة: تنزانيا – ليبيا – تونس – غينيا الاستوائية

المجموعة الحادية عشر: مدغشقر – النيجر – كوت ديفوار – إثيوبيا

المجموعة الثانية عشر: سيراليون – بنين – نيجيريا – ليسوتو

الدور التمهيدي للبطولة