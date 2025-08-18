أخبار الرياضة

تصعيد جديد.. العين يتخذ إجراءات قانونية ضد اتحاد الكرة الإماراتي

أحمد المدبولي

أصدر نادي العين الإماراتي بياناً رسمياً أعلن فيه اتخاذ إجراءات قانونية ضد الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، في تصعيد مفاجئ للأزمة بين الطرفين.

تصعيد جديد.. العين يتخذ إجراءات قانونية ضد اتحاد الكرة الإماراتي

وجاء هذا القرار بعد الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، حيث حقق العين فوزاً على البطائح، لكنه أعقب المباراة ببيان رسمي ضد الأخطاء التحكيمية.

وأوضح نادي العين في بيانه الأخير أنه يستنكر بيان الاتحاد الإماراتي، ويؤكد إحالة الموضوع إلى الجهات المختصة لحفظ حقوق النادي ومنتسبيه عبر القضاء.

وخرج العين عبر بيانه الرسمي قال فيه نصا:

يستنكر نادي العين لكرة القدم البيان الصادر بحقه مساء الأحد 17 أغسطس 2025.

وتابع البيان قائلا: ويؤكد إحالة الموضوع إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة الكفيلة بحفظ حقوق النادي ومنتسبيه.

تصعيد جديد.. العين يتخذ إجراءات قانونية ضد اتحاد الكرة الإماراتي

عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.


لخص المحتوى:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.