تصعيد جديد.. العين يتخذ إجراءات قانونية ضد اتحاد الكرة الإماراتي

أصدر نادي العين الإماراتي بياناً رسمياً أعلن فيه اتخاذ إجراءات قانونية ضد الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، في تصعيد مفاجئ للأزمة بين الطرفين.

وجاء هذا القرار بعد الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، حيث حقق العين فوزاً على البطائح، لكنه أعقب المباراة ببيان رسمي ضد الأخطاء التحكيمية.

وأوضح نادي العين في بيانه الأخير أنه يستنكر بيان الاتحاد الإماراتي، ويؤكد إحالة الموضوع إلى الجهات المختصة لحفظ حقوق النادي ومنتسبيه عبر القضاء.

وخرج العين عبر بيانه الرسمي قال فيه نصا:

يستنكر نادي العين لكرة القدم البيان الصادر بحقه مساء الأحد 17 أغسطس 2025.

وتابع البيان قائلا: ويؤكد إحالة الموضوع إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة الكفيلة بحفظ حقوق النادي ومنتسبيه.