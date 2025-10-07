أخبار الرياضة

تصريح مثير من مدرب البارسا السابق عن محمد صلاح

آياتي خيري

أكد النجم تشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق لفريق برشلونة، قناعته بأن النجم الشاب لامين يامال يمتلك كل المقوّمات التى تؤهله للفوز بجائزة الكرة الذهبية، مشيرًا إلى أن الأمر مجرد مسألة وقت مرتبط بتحقيق الألقاب الكبرى.

ومن المعروف للجميع أن اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان قد توج بالجائزة لعام 2025، بعد منافسة مع لامين يامال موهبة نادي برشلونة.

وعلق تشافي في تصريحات صحفية، قائلًا “برأيي، لامين يامال يستحق الفوز بالكرة الذهبية بكل تأكيد، لكنه بحاجة للفوز بدوري أبطال أوروبا أو كأس العالم ليترجم موهبته إلى تتويج فردي.”

وتابع تشافي، “فى هذا العام، حسمت الألقاب الجماعية النتيجة، هناك لاعبون كثر استحقوا الجائزة مثل فيتينيا، ومحمد صلاح، وبيدري، ورافينيا، لكن ديمبيلي فاز بها لأن الألقاب التي حققها كانت أكثر أهمية.”

وفيما يخص منحه الفرصة الأولى ليامال، قال تشافي: “نعم، توقعت انطلاقته بهذا الشكل، تحدثنا في الجهاز الفني مبكرًا عن إمكانياته، ورأينا منذ البداية أنه يملك كل المؤهلات ليكون من بين المرشحين للكرة الذهبية.”

وانهى، “لامين يامال موهبة استثنائية، وأنا واثق من أنه سيحقق الكرة الذهبية في المستقبل القريب.”

