تصريح مثير للجدل من باتشيكو المدير الفني لبيراميدز بعد الهزيمة من الأهلى

أثارت تصريحات جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي بيراميدز، بعد الخسارة في نهائي كأس السوبر المصري أمام الأهلي، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عُقِدَ بعد المباراة، قال باتشيكو: “أنا لا أريد الحديث كثيراً ولا أريد الخوض في التفاصيل، فلدي احترام كبير جداً لنادي الأهلي واللاعبين ومجلس الإدارة، ولا أريد الحديث حتى لا أعاقب من الاتحاد المصري لكرة القدم”.

وقد أثارت هذه التصريحات ردود فعل متباينة بين متابعي الكرة المصرية، حيث اعتبر البعض أنها تعكس روح المنافسة الشريفة، فيما رأى آخرون أنها تدل على ضعف الشخصية والتفريط في إظهار الرأي الشخصي.

ومن الجدير بالذكر أن الفريق الأحمر نجح في التغلب على منافسه بيراميدز بهدفٍ نظيفٍ في المباراة النهائية التي جرت في استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتمكن من الفوز باللقب للمرة الثامنة عشرة في تاريخه.

وقال جايمي باتشيكو: “أدركت الآن سبب عدم رغبة مرتضى منصور في مشاركة فريقه في المباراة، وأحترم هذا القرار”.

وأضاف: “لا أتحدث بشكل سيء عن أي شخص، فأنا أحترم كل المنظمات. ليس لدي أي مشكلة مع أحد، ولكن بعد 10 أو 20 سنة، سيتذكر الناس أن الأهلي فاز، دون أن يذكروا التفاصيل، ولكني فهمت بعض الأمور التي ذكرها مرتضى منصور، وأصبحت لدي نظرة أكبر تجاه الأمور”.

وكانت مباراة كأس السوبر شهدت اعتراضات من لاعبي نادي بيراميدز على بعض قرارات الحكم، محمود البنا.