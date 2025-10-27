أخبار الرياضة

تصريح تاريخي من إيكيتيكي عن محمد صلاح .. شاهد ماقاله

أشاد النجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي مهاجم ليفربول الإنجليزي عن جهود زميله النجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أنه يستحق لقب الأفضل في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

تصريحات مهاجم الريدز

وتابع إيكيتيكي في تصريحات لشبكة ESPN قائلًا: محمد صلاح هو الأفضل فى البريميرليج، ما يقدمه منذ سنوات مذهل بحق. إنه لاعب استثنائي ومثال يحتذى به في الاحتراف والتأثير داخل الملعب.

وييمكن القول أن صلاح أحد أبرز لاعبي البريميرليج في العقد الأخير، بعد أن قاد ليفربول لتحقيق بطولات كبرى، أبرزها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، إلى جانب تتويجه مرارًا بجائزة هداف الموسم وجوائز فردية أخرى جعلت اسمه بين الأساطير.

ويمر النجم محمد صلاح بواحدة من أكثر فتراته غموضًا داخل أسوار أنفيلد. فقد أثار قرار المدرب آرني سلوت بإبقائه على مقاعد البدلاء خلال الفوز العريض 5-1 على إينتراخت فرانكفورت بدوري الأبطال، الكثير من التساؤلات حول مستقبله في التشكيل الأساسي.

وقالت تقارير إنجليزية أن هذا القرار يأتي على خلفية تراجع مستوى صلاح وعجزه عن التسجيل في ست مباريات متتالية، في ظل سلسلة نتائج مخيبة شهدها الفريق مؤخرًا.

الأزمة تزداد

زادت هذه الأزمة في غموضها بعد أن أزال صلاح صورته بقميص ليفربول من حسابه الرسمي على منصة إكس، واستبدلها بصورة تجمعه بابنتيه، كما حذف وصف لاعب ليفربول من تعريفه الشخصي، مكتفيًا بعبارة: يقيم في ليفربول.

وأحرز صلاح آخر أهدافه أمام أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال، ويأمل محمد صلاح في استعادة بريقه خلال مواجهة برينتفورد المرتقبة مساء السبت في الدوري الإنجليزي، والتي يُنظر إليها على أنها محطة حاسمة لتحديد مستقبله وعلاقته بمدربه الجديد.

