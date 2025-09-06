تصريحات نارية من رئيس “يويفا” بشأن حرب غزة.. وهذا موقفه من تجميد منتخبات وفرق إسرائيل

يبدو أن الرسالة القوية التي أرسلها الفرعون المصري محمد صلاح عقب إستشهاد بيليه فلسطين أصبح لها صدى واسع داخل الإتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، وهو مادفع رئيسها للتعليق على الأوضاع في غزة، حيث شدد ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، على ضرورة إيقاف جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان قطاع غزة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي.

تصريحات رئيس “يويفا”

وفي هذا السياق، أدان رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، ألكسندر تشيفرين المذابح الإسرائيلية بحق الأطفال والفلسطينيين في غزة، قائلا: “لا أفهم كيف يمكن لسياسي قادر على فعل الكثير لوقف المذبحة أن ينام وهو يرى الأطفال القتلى”، مضيفاً، “من المروع أن يموت الأطفال جوعا بسبب مصالح سياسية”.

وأكد ألكسندر تشيفرين في تصريحات نقلتها مجلة “بوليتيكو” الأمريكية، “من المروع أن يموت الأطفال جوعًا، بسبب مصالح سياسية ضيقة، هذا أمر غير مقبول بأي شكل، ما يحدث لأهالي وأطفال غزة من إبادة وقتل هو الأخطر والأكثر جرمًا منذ عقود”.

وتطرق تشيفرين للحديث عن لافتة أطفال غزة في كأس السوبر الأوروبي التي جمعت بين ناديا باريس سان جيرمان الفرنسي وتوتنهام الإنجليزي الشهر الماضي قائلًا: “لدينا مؤسسة تابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم للأطفال، لسنا على كوكب آخر بل نعيش في هذا العالم وعندما ترى أطفالا يموتون حول العالم بسبب سياسيين متهورين فهذا يعد تصريحا دبلوماسيا إن جاز التعبير، من يظن أن شعار (أوقفوا قتل الأطفال، أوقفوا قتل المدنيين) رسالة سياسية فهو أحمق”.

تجميد مشاركة المنتخبات

كما علق على الأصوات المطالبة بتجميد مشاركة المنتخبات والأندية الإسرائيلية في البطولات الأوروبية على غرار ما حدث مع روسيا عقب إندلاع الحرب مع أوكرانيا، أكد أنه لا يدعم فرض عقوبات على الرياضيين، بسبب قرارات حكوماتهم، مضيفًا: “أنا لا أؤيد حظر الرياضيين، فماذا يمكن للرياضي أن يفعل أمام حكومته لوقف الحرب”.

وأضاف، “لست مؤيداً لحظر الرياضيين، فماذا يمكن للرياضي أن يفعل لحكومته لوقف الحرب؟ الأمر صعب للغاية، أعتقد أن حظر الفرق الروسية مستمر الآن لـ3 سنوات ونصف، هل توقفت الحرب؟ الإجابة لا، لذا لا أعرف حتى الآن”.

وإستطرد قائلًا”لأكون صادقا مع الحرب في روسيا وأوكرانيا كان لدينا رد فعل سياسي هستيري تقريبا، وكنا من بين الأوائل الذين تحركوا معتقدين حقا أن الرياضة يمكن أن تساعد في وضع حد لهذه المأساة، ولكن للأسف أظهرت لنا الحياة عكس ذلك”.