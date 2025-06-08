أخبار الرياضة

تصريحات مُثيرة لمبابي بشأن الكرة الذهبية وفوز باريس بدوري الأبطال

آياتي خيري

كشف النجم كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد الإسباني عن مرشحه الأبرز للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025 فى ظل المنافسة الكبرى بين العديد من اللاعبين على مستوى العالم.

تصريحات مبابي

وعلق مبابي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمواجهة ألمانيا ضد فرنسا لتحديد المركزين الثالث والرابع في دوري الأمم الأوروبية، قائلًا: ” لا أعتقد أن الأمر بحاجة إلى تفسير، الناس يتحدثون عن لامين يامال وديمبلي، لكن صوتي واضح، سأمنحه من أجل ديمبلي”.

وتابع مبابي: “الأمر صعب، لست خبير رياضيات ولا أعلم بدقة أقيم مستواى، منذ يناير وأنا أشعر أنني بحالة جيدة وأقدم أداءً جيدًا، لكنه ليس مثاليًا بعد”.

الفوز بالألقاب أهم

وأضاف نجم الميرنجي: “الأهم هو الفوز بالألقاب، ولا تزال هناك بطولات نطمح للفوز بها مع ريال مدريد، من بينها كأس العالم للأندية، وهي بطولة مهمة جدًا، ما هو الموسم الصفري، هل كنت تشاهدون مباريات ريال مدريد لقد فزنا بلقبين كأس الانتركونتننتال وكأس السوبر الأوروبي نعم لقد خسرنًا ألقابًا كثيرة، لكنه موسم مفيد”.

وفي سياق متصل علق على رحيله عن باريس سان جيرمان في الصيف الماضي،حيث أوضح مبابي: “هل رحلت مبكرًا؟ لا قصتي هناك كانت قد انتهت، وكان لا بد أن تنتهي، كنت قد وصلت إلى نهاية الطريق، القدر أراد أن يفوز باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا “


قد يهمك:

عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

اترك رد


جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.