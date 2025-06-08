تصريحات مُثيرة لمبابي بشأن الكرة الذهبية وفوز باريس بدوري الأبطال

كشف النجم كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد الإسباني عن مرشحه الأبرز للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025 فى ظل المنافسة الكبرى بين العديد من اللاعبين على مستوى العالم.

تصريحات مبابي

وعلق مبابي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمواجهة ألمانيا ضد فرنسا لتحديد المركزين الثالث والرابع في دوري الأمم الأوروبية، قائلًا: ” لا أعتقد أن الأمر بحاجة إلى تفسير، الناس يتحدثون عن لامين يامال وديمبلي، لكن صوتي واضح، سأمنحه من أجل ديمبلي”.

وتابع مبابي: “الأمر صعب، لست خبير رياضيات ولا أعلم بدقة أقيم مستواى، منذ يناير وأنا أشعر أنني بحالة جيدة وأقدم أداءً جيدًا، لكنه ليس مثاليًا بعد”.

الفوز بالألقاب أهم

وأضاف نجم الميرنجي: “الأهم هو الفوز بالألقاب، ولا تزال هناك بطولات نطمح للفوز بها مع ريال مدريد، من بينها كأس العالم للأندية، وهي بطولة مهمة جدًا، ما هو الموسم الصفري، هل كنت تشاهدون مباريات ريال مدريد لقد فزنا بلقبين كأس الانتركونتننتال وكأس السوبر الأوروبي نعم لقد خسرنًا ألقابًا كثيرة، لكنه موسم مفيد”.

وفي سياق متصل علق على رحيله عن باريس سان جيرمان في الصيف الماضي،حيث أوضح مبابي: “هل رحلت مبكرًا؟ لا قصتي هناك كانت قد انتهت، وكان لا بد أن تنتهي، كنت قد وصلت إلى نهاية الطريق، القدر أراد أن يفوز باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا “