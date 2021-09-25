تصريحات موسيماني بعد الفوز على انبي في كأس مصر اليوم.

أعرب مدرب فريق الأهلي الأول الجنوب أفريقي بيتسو موسيمان، عن سعادته بانتصار المارد الأحمر على نادي إنبي اليوم السبت، بهدف واحد مقابل لا شيء في مباراة جمعتهما معًا في دور الستة عشر لكأس مصر.

وأشار موسيماني في مؤتمر صحفي عقب مباراة الأهلي ضد إنبي إلى أن المواجهة ضد إنبي كانت مختلفة عن المواجهة السابقة أمام نادي طلائع الجيش في السوبر المصري لأن الفوز تم إحرازه وتمكننا من تسجيل هدف.

تصريحات موسيماني بعد المباراة

وذكر أن الفريق أهدر عدة فرص بسيطة طوال المباراة، مؤكدًا أن اللاعبين أضاعوا أربع فرص للتسجيل، باستثناء الهدف الحائز على المباراة، والذي سجله البديل صلاح محسن.

وأشار إلى أن الكادر الفني تعرض مؤخرًا لضغوط شديدة، مؤكدًا أنهم بشر ومتأثرون بمثل هذه الأشياء، لكن هذه هي طبيعة الرياضة التي تأتي مع واجب إسعاد الجماهير.

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أهداف وملخص مباراة الأهلي وانبي في كأس مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً الأحد 25 سبتمبر على معظم أنحاء الجمهورية.

وأكد سعادته بالمستوى العالي الذي أظهره الوافد الجديد أحمد عبد القادر الذي عاد بعد فترة إعارة مع تشكيلة نادي سموحة، وأكد أن ميتشيسوني يتقدم بوتيرة ثابتة من أجل تحقيق الإضافة المرجوة.

وخلص موسيماني إلى أن خسارة كأس السوبر المصري وضع الجميع تحت ضغط كبير قبل أن نصل إلى الجولة التالية من البطولة.