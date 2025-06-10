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تصريحات مثيرة من نجم خط وسط ليفربول

آياتي خيري

من الواضح أن نادي ليفربول سوف يكون على موعد مع صيف ساخن، لا يقتصر فقط على التحركات في سوق الانتقالات، بل يمتد إلى مستقبل بعض لاعبيه الشباب، وعلى رأسهم هارفي إليوت ، الذي أطلق تصريحات مثيرة للجدل حول مستقبله مع “الريدز”.

إحباط إليوت

حيث أكد إليوت، الذي شارك مع منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا في بطولة أوروبا الجارية بسلوفاكيا، إحباطه من قلة مشاركاته الأساسية خلال الموسم الماضي، على الرغم من ظهوره في 28 مباراة، معظمها كبديل، حيث لم يبدأ سوى مباراتين فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن خاض 53 مباراة في الموسم السابق وكان من العناصر الأساسية للفريق.

وأكد اللاعب في تصريحات نقلتها شبكة “BBC” البريطانية، “أنا الآن في سن 22 عامًا وسأبلغ 23 الموسم المقبل، ولا أريد إهدار سنوات من مسيرتي، هذه المهنة قصيرة، ولا أحد يعرف ما الذي قد يحدث”.

وتابع نجم الريدز، “أحب ليفربول وأشجع هذا النادي منذ الصغر، لكن في النهاية يجب أن أتخذ القرار الأفضل لمسيرتي. إذا كان الرحيل هو ما سيساعدني على التطور، فلن أتردد”.

هدفي في باريس

وقال إليوت: “هدفي في مرمى باريس سان جيرمان ظننت أنه سيكون نقطة تحول تمنحني ثقة المدرب. توقعت أن أشارك بعدها أساسيًا في الدوري، لكن القرار كان بيد المدرب، وهو من قاد الفريق للتتويج”.

وفي ظل تقارير تتحدث عن رغبة ليفربول في ضم النجم الألماني فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن، يبدو أن مستقبل إليوت مع الفريق أصبح غامضًا، خاصة مع تمسكه بالحصول على دقائق لعب منتظمة وعدم الاكتفاء بدور البديل في الموسم المقبل.


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عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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