تصريحات مثيرة من لاعب ليفربول الجديد.. وتعليق خاص عن صلاح

في أول تصريح له عقب إنضمامه لقلعة الإنفيلد، قال الهولندي جيريمي فريمبونج ، الوافد الجديد إلى نادي ليفربول الإنجليزي من باير ليفركوزن الألماني، أن اللعب بجانب النجم المصري محمد صلاح شرف كبير.

فريمبونج لاعبًا لليفربول

وفي وقت سابق كشف نادي ليفربول الإنجليزي، الجمعة، تعاقده مع الهولندي جيريمي فريمبونج قادما من نظيره باير ليفركوزن الألماني خلال سوق الانتقالات الصيفية، لتعويض رحيل نجمه ترينت ألكسندر أرنولد نحو ريال مدريد الإسباني.

وأكد بيان النادي الإنجليزي، ” توصل نادي ليفربول إلى اتفاق مع باير ليفركوزن بشأن التعاقد مع جيريمي فريمبونج، ووقع الدولي الهولندي على عقد طويل الأمد مع الريدز، الجمعة، بعد اجتيازه الفحص الطبي بنجاح”.

تصريحات لاعب ليفربول الجديد

وتحدث فريمبونج في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول، قائلًا “اللعب بجوار محمد صلاح شرف كبير، أن أقول لنفسي (سأكون بجانب محمد صلاح)، ليس فقط هو، بل ليفربول بأكمله”.

وتابع نجم الريدز الجديد، “ليفربول كنادِ، إنها نعمة أن أكون جزءًا من هذا، أتطلع بشوق إلى أن ألعب معه وأتمنى أن يكون هناك انسجام تام بيننا”.

وأعلنت عدة تقارير صحفية أن اللاعب الهولندي وقع عقدا مع الريدز لمدة 5 سنوات في صفقة وصلت قيمتها إلى 35 مليون يورو.

الأمر كان سهلا

وأضاف فريمبونج للموقع الرسمي للنادي الإنجليزي: “كان الأمر سهلاً للغاية. جاء ليفربول وأبدى اهتمامه بي، وكان الأمر بديهيًا بالنسبة لي”.

وإستمرت تصريحاته قائلًا: “بالنسبة لي، كان الأمر أشبه بـ، ‘مهما فعلتم يا رفاق، فقط أنجزوا هذا’، [أتحدث] إلى وكلائي: ‘فقط أنجزوا هذا”.

وإستطرد : “مشجعي ليفربول، سأبذل قصارى جهدي، وطاقتي، وعملي، وآمل أن نتمكن من الفوز معًا، ونحتفل معًا، ونجمع كل شيء معًا.

وتابع: “أنا متحمس جدًا لوجودي هنا. شكرًا لكم جميعًا على قبولي، ولن أخذلكم، وسأمنحكم الطاقة التي تحتاجونها”.