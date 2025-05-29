تصريحات مثيرة من المدير الرياضي للنصر حول مستقبل كريستيانو رونالدو

رغم تصريحات الدون كريستيانو رونالدو والتي تتحدث عن رحيله من نادي النصر السعودي، تحدث الإسباني فرناندو هييرو المدير الرياضي لنادي النصر السعودي عن مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق مع قرب إنتهاء عقده الموسم الحالى.

تصريحات هييرو

حيث أكد هييرو في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عُقد مساء اليوم الخميس: “وجود رونالدو في البداية هو مشروع للدوري السعودي، وتم اختيار نادي النصر لتمثيل هذا المشروع”.

وقال المدير الرياضي لفريق النصر: “عقد رونالدو ينتهي يوم 30 يونيو المقبل، وهناك مفاوضات دائرة لتجديد عقده ويتمنى نجاحها في النهاية، رونالدو ظاهرة كبيرة في كرة القدم وساعد الدوري السعودي على التطور والوصول للعالمية وفتح الباب أمام استقطاب لاعبين أجانب من الطراز العالمي”.

30 فريق يهتم بضم الدون

وأضاف هييرو : “هناك أنباء عديدة تفيد باهتمام أكثر من 30 فريق في العالم بضم النجم البرتغالي ولكننا نأمل بقاء رونالدو وتجديد عقده “.

وواصل: “النصر يستهدف التعاقد مع مواهب شابة والاستثمار بها لبناء فريق قوي للمستقبل، موضحًا أن النصر لا يفرق في التعامل بين اللاعبين الأجانب والمحليين”.

وعن مستقبل ستيفانو بيولي مع النصر، رد هييرو:” لو عاد بي الزمن لاخترت بيولي مجددًا فهو مدرب كبير وحقق نجاحات مع ميلان الإيطالي ويملك تاريخًا رائعًا في مجال التدريب، البعض يحمل المدرب فقط المسؤولية في تراجع النتائج وهو أمر غير صحيح فالعمل منظومة جماعية”.