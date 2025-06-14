تصريحات مثيرة لليونيل ميسي قبل مواجهة الأهلي

قبل ساعات قليلة من إفتتاحية مونديال العالم للأندية بمواجهة الأهلي ونادي إنتر ميامي الذي يلعب ضمن صفوفه النجم ليونيل ميسي، أكد البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي عن حماسه الكبير للعب هذه التجربة الجديدة في كأس العالم للأندية 2025، وهذه المرة بقميص نادي إنتر ميامي، في النسخة الأولى من البطولة بصيغتها الموسعة التي تضم 32 فريقًا.

تحدي جديد للبرغوث

وعلى الرغم من أن هذه النسخة تمثل تحديًا مختلفًا، فإن ميسي ليس غريبًا على البطولة، حيث فاز بها ثلاث مرات مع برشلونة، ويملك من الخبرة ما يكفي لخوض المنافسة على أعلى مستوى.

وفي لقاء مع موقع فيفا الرسمي، تحدث ميسي قائلًا: “إنها بطولة رائعة، وأنا متحمس جدًا للمشاركة فيها. التوقعات مختلفة مقارنة بما كنت أعيشه مع برشلونة أو باريس سان جيرمان، لكن الهدف يبقى واحدًا: المنافسة وتقديم أفضل ما لدي”.

فرصة عظيمة

وتابع نجم البارسا السابق: “كأس العالم للأندية فرصة عظيمة لرؤية الأفضل. ستضم فرقًا كبيرة من كل أنحاء العالم، تضم لاعبين يحب الناس متابعتهم. إنها فرصة رائعة للجماهير الأمريكية للاستمتاع بكرة قدم عالية المستوى على أرضهم”.

وأضاف النجم الأرجنتيني: “اللعب في هذه البطولة يمثل تحديًا جديدًا بالنسبة لي ومع فريقي الجديد. نحن نعلم أننا سنواجه فرقًا أوروبية وأخرى من أمريكا الجنوبية وآسيا وإفريقيا، وكلها تسعى لتقديم أقصى ما لديها”.

فرصة فريدة

وواصل قائد ميامي أن هذه النسخة تمثل فرصة فريدة لأندية القارة الأمريكية لمقارعة الكبار من أوروبا، قائلًا: “التنافس ضد أفضل الأندية في العالم تجربة لا تُقدّر بثمن، لكل من اللاعبين والجماهير. نريد أن نثبت أنفسنا ونظهر أن لدينا القدرة على مجاراة الكبار”.

ويخوض إنتر ميامي منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025 بجانب أندية الأهلي المصري وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.