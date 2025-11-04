تصريحات مثيرة لجوارديولا بعد مواجهة بورنموث

أثنى المدرب بيب جوارديولا، المدير الفنى لفريق فريق مانشستر سيتي، المحترف ضمن صفوفه عمر مرموش نجم منتخب مصر، بالمستوى الذى قدمه اللاعبون فى الفوز على بورنموث، بنتيجة 3-1، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس الأحد، على ملعب “الاتحاد” ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

جوارديولا يعلق على فوز مان سيتي

وقال جوارديولا فى المؤتمر الصحفى عقب المباراة: “لقد لعبنا بشكل جيد للغاية.. كنا أذكياء للغاية مع الكرة، لقد لعبوا بشكل جيد للغاية، وبالطبع مرة أخرى، كان هالاند حاسمًا”.

وتابع مدرب السيتي: “هدف بورنموث؟ عندما تشاهد الإعادة، من المذهل عدم احتساب خطأ لدوناروما. هناك أمور يصعب فهمها أحيانًا، لماذا لم يتم إلغاء هذا الهدف”.

وأضاف مدرب السيتى: “نعم رأيته.. لا تقلقوا، أنا لا أتصل بالحكام والمسؤولين. لست من نوعية المدربين الذين يفعلون ذلك، رغم أن كثيرًا من المدربين الكبار فعلوا ذلك في الماضي. أنا لا أفعلها، وبالطبع هم أيضًا لن يتصلوا بي”.

وواصل جوارديولا حديثه قائلًا: “قلت للحكم أنتوني تايلور عندما نلتقي لاحقًا، قل لي إن كانت هناك مخالفة لصالح دوناروما أم لا. أنا أنتظر. هل هي خطأ أم لا؟ لابأس ألقِ نظرة وأخبرني. إن الحكام شجعان هنا، في ملعب الاتحاد شجعان جدًا شجعان للغاية “.

وأضاف جوارديولا: “المباراة الأخيرة قبل فترة التوقف الدولي هي ضد أكبر منافسينا في العقد الماضي ليفربول”، مضيفا “نأمل أن يتمكن آرسنال من استقبال هدف واحد في يوم من الأيام، أليس كذلك؟”.

هالاند يحظى بإشادة جوارديولا

كما تطرق جوارديولا للحديث عن المهاجم إيرلينج هالاند الذي رفع رصيده هذا الموسم إلى 26 هدفًا مع مانشستر سيتي ومنتخب النرويج بتسجيله هدفين في الفوز 3-1 على بورنموث.

حيث جاءت أهدافه الـ 17 مع السيتيزنز في 13 مباراة فقط، مما دفع المدرب الإسبانى إلى القول إنه يلعب بنفس مستوى ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو من حيث التأثير.

وقال بيب: “هذا هو الحال عندما تلعب مع ميسي أو رونالدو، فتأثيرهما كبير جدًا”.