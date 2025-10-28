تصريحات قوية من سلوت بعد الهزيمة أمام برينتفورد

أكد المدرب الهولندي آرني سلوت خيبة أمله الكبيرة بعد سقوط فريقه ليفربول أمام برينتفورد بنتيجة 3-2، مساء السبت الماضي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدًا أن هذه الخسارة هي الأسوأ للفريق هذا الموسم.

برينتفورد ضد ليفربول

وتابع آرني سلوت في تصريحات لشبكة TNT Sports عقب اللقاء: “لا يمكن مقارنة كل الهزائم، لكن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أننا خسرنا أربع مباريات متتالية. في النهاية، كل شيء يتعلق بالنتائج”.

وقال مدرب ليفربول: “أداء الفريق اليوم كان – في رأيي – الأسوأ من بين كل الخسائر الأربع. مرة أخرى، استقبلنا هدفًا من كرة ثابتة ولم ننجح في التسجيل من مثلها، وهذا يجعل الفوز صعبًا للغاية”.

تصريحات سلوت

وأضاف سلوت أن فريقه فشل في تنفيذ أساسيات اللعب بالشكل المطلوب: “لم نقم بالأساسيات بشكل صحيح، خاصة في الشوط الأول وأجزاء من الثاني.. برينتفورد فاز بمعظم الالتحامات والكرات الثانية، وهذا سبب رئيسي في النتيجة، كما أن أحد أهدافهم جاء من ركلة ثابتة، وهو أمر نتحدث عنه دائمًا”.

وانتقد المدرب قرار ركلة الجزاء التي احتسبت ضد فريقه، قائلاً: “كنا غير محظوظين في ركلة الجزاء، لأنني لست متأكدًا من أن الحكم كان سيمنحها لو كانت داخل المنطقة من البداية، لكنه اعتقد أنها خطأ خارجها، ثم اضطر الـVAR لتأكيد أنها داخل منطقة الجزاء”.

وأنهى سلوت حديثه قائلاً: “بعد أن أصبحت النتيجة 3-1، حاولنا العودة وأجرينا بعض التبديلات، لكن بصراحة، كان برينتفورد أقرب لتسجيل الهدف الرابع منا لتسجيل الثاني”.

ويعيش ليفربول فترة صعبة بعد أربع هزائم متتالية أمام كريستال بالاس وتشيلسي ومانشستر يونايتد وأخيرًا برينتفورد، ليتراجع الفريق من صدارة البريميرليج إلى خارج المراكز الخمسة الأولى.