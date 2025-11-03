تصريحات قوية لمحمد صلاح بعد الفوز على أستون فيلا

أكد النجم المصري محمد صلاح سعادته الكبيرة بوصوله إلى الهدف رقم 250 في مسيرته مع ليفربول الإنجليزي، مؤكدًا فخره الكبير بالإنجاز الذي حققه بقميص النادي العريق، بعد تسجيله هدفًا في فوز الريدز على أستون فيلا بثنائية نظيفة، مساء السبت، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

تصريحات صلاح

وأطلق صلاح عدة تصريحات عقب اللقاء قائلًا: “شعور رائع أن أسجل الأهداف وأفوز بالألقاب لهذا النادي العظيم. هذا أمر لا أعتبره مُسلّمًا به. أنا فخور جدًا وسعيد جدًا بهذا الإنجاز”.

وتابع قائد هجوم ليفربول: “الفوز اليوم كان مهمًا جدًا. مررنا ببعض الهزائم في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، لكنني سعيد بعودتنا للطريق الصحيح. الانتصار اليوم كان ضروريًا”.

تقييم الموسم

وعن تقييمه للموسم الحالي، قال صلاح: “لا، لستُ راضيًا، وقد قلت ذلك منذ البداية. الموسم صعب لأن لدينا لاعبين جدد يحتاجون إلى وقت للتأقلم، كما فقدنا بعض العناصر الجيدة. نحن فقط بحاجة إلى وقت لنتعرف على أسلوب بعضنا البعض، وحينها سيصبح كل شيء على ما يرام”.

يذكر أن صلاح قد افتتح التسجيل في الدقيقة 45 بعد خطأ دفاعي من أستون فيلا، قبل أن يضيف الهولندي ريان جرافينبيرش الهدف الثاني بتسديدة قوية في الدقيقة 58، ليقود الريدز إلى فوز ثمين أنهى سلسلة من خمس مباريات دون انتصار.

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمّد رصيد أستون فيلا عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر.