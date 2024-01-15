“تصريحات صادمة” ما هو سبب استبعاد سلطان الغنام من كأس آسيا؟.. اللاعب يكشف التفاصيل

أثار قرار استبعاد سلطان الغنام ونواف العقيدي لاعبي المنتخب السعودي حالة من الجدل في الفترة الأخيرة، حيث كثرت الأقاويل حول سبب الاستبعاد، إذ خرج مدرب المنتخب السعودي مانشيني وأشار أن سبب استبعاد لاعبي المنتخب وضعهم بعض الشروط للمشاركة في بطولة كأس آسيا مع المنتخب، وهو ما دفع الغنام للرد على تصريحات مانشيني.

صورة سلطان الغنام لاعب المنتخب السعودي ونادي النصر- صحيفة الرياضية

سلطان الغنام

نشر لاعب المنتخب السعودي سلطان الغنام عبر صفحته على منصة X عدة تصريحات يوضح فيها بعدة نقاط تفاصيل قرار استبعاده من المشاركة في بطولة كأس آسيا مع منتخب الأخضر وجاءت الأسباب كالتالي:

تمثيل الوطن عبر المنتخب شرف كبير لا يضاهيه أي شرف.

رغبتي في تمثيل المنتخب السعودي في كأس آسيا كانت ولا زالت شديدة جدًا لأقدم كل ما لدي لخدمة الأخضر.

اجتمع معي المدير الفني السيد مانشيني مرة واحدة سابقًا بطلبه، وليس مرتين.

عبرت له عن رغبتي الشديدة بالمشاركة واللعب وجاهزيتي لخدمة الفريق بالملعب بكل ما أملك.

عدم ارتياحي أن أكون لاعب لا يشارك نهائيا، وهو أمر طبيعي لكل لاعب يحلم بتمثيل منتخبه.

لم أذكر له أبدًا أن المشاركة بشرط أن أكون أساسيًا فقط.

أحترم قرار المدرب الفني ورؤيته بمن يخدم خططه.

كما كنت أحترم جميع المدربين السابقين الذين كنت تحت قيادتهم في النادي والمنتخب.

دعواتي بالتوفيق للمنتخب وجميع زملائي وأن يعودوا بالكأس للرياض، لنفرح جميعًا بإنجاز يترجم الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الوطن برعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

– تمثيل الوطن عبر المنتخب شرف كبير لا يضاهيه أي شرف

– رغبتي في تمثيل المنتخب السعودي في كأس آسيا كانت ولا زالت شديدة جدًا لأقدم كل ما لدي لخدمة الأخضر ..

– اجتمع معي المدير الفني السيد مانشيني مرة واحدة سابقًا بطلبه ، وليس مرتين. — سلطان الغنام (@sultan_ghannam) January 15, 2024

المنتخب السعودي

يشارك منتخب الأخضر السعودي حاليا في بطولة كأس آسيا المقامة في قطر، وكان مانشيني استبعد العقيدي وسلطان الغنام واحضر ثلاثة لاعبين إلى صفوف المنتخب والذي يخوض أولى مبارياته في بطولة كأس آسيا يوم الثلاثاء 16 يناير ضد منتخب سلطنة عمان.