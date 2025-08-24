غضب داخل الزمالك بسبب تصريحات شيكابالا الأخيرة

شهدت أروقة نادي الزمالك حالة من الاستياء عقب التصريحات التي أدلى بها محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق السابق، خلال ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية والتي أثارت جدل واسع بين جماهير النادي ومجلس إدارته.

وبحسب مصدر مسؤول داخل الزمالك فإن إدارة النادي فوجئت بحديث شيكابالا عن قضايا لم تعد على جدول أولويات النادي في المرحلة الحالية.

وهو ما اعتبره المجلس أمر غير مقبول في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها النادي.

وأضاف المصدر أن التوقعات كانت تشير إلى أن شيكابالا سيواصل دعمه للزمالك في هذه الفترة الحساسة خاصة مع أزمة سحب أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر، بدلاً من التطرق إلى ملفات قديمة قد تثير مزيد من الانقسام.

وأكد المصدر أن توقيت تصريحات القائد السابق لم يكن موفق مشدداً على أن النادي في حاجة ماسة إلى وحدة الصف والتركيز على التحديات القادمة لافتاً إلى أن مثل هذه الأحاديث تفتح باب الجدل في وقت يحتاج فيه الزمالك إلى الاستقرار.