تصريحات رضا عبد العال تكشف حقائق حول مصير كارتيرون مع نادي الزمالك وشكوك حول هروبه مرة أخرى

يتصدر المدير الفني لنادي الزمالك التريند على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بسبب شكوك حول مصيره مع نادي الزمالك ومحاولة هروبه مرة أخرى.

استكمالا لأحداث نادي الزمالك في الفترة الأخيرة حول التعاقد مع عمر كمال لاعب المصري البورسعيدي وعودة التونسي حمدي النقار القادم من الترجي التونسي تسأل جماهير الزمالك عن مصير المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون هل سيبقى مع الفريق أم سيهرب مرة أخرى؟.

أثارت تصريحات رضا عبد العال غضب جماهير الزمالك حيث لمح الكابتن رضا عن هروب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون مرة أخرى من تدريب نادي الزمالك حيث قال: كارتيرون لم يكن في إجازة بالإمارات، ذهب من أجل الاتفاق مع ناديه الجديد؛ لأن لديه عرضا هناك، وفي حال رحل إلى ناد آخر ولم ينجح سيعود للزمالك بكل سهولة مرة واثنين وتلاتة عادي».

«هو عرف كل حاجة عنك خلاص، هو هي روح وياخد الشرط الجزائي ويمشوه وعارف إن الزمالك سيقرر عودته من جديد مثلما حدث في الماضي».

«كارتيرون حصل على الدوري؛ لأن الأهلي منحه الدوري، المنافس هو من منح الزمالك الدوري، ولو مشي كارتيرون هيكون خير وبركة، هو فيه مدرب حتى الآن لم يجلب ولا صفقة؛ لأنه لا بد من طلب الصفقات من الإدارة».

وسريعا صرح مسئول من نادي الزمالك أن هذا التصريحات عارية تماما من الصحة وأكد أن المدرب الفرنسي كارتيرون يحب الفريق ويرد الاستمرار معه وحصد البطولات وهدف هذه التصريحات هو تشتيت اللاعبين وخلق الفوضى بين أرجاء الفريق الأبيض زعزة استقرار نادي الزمالك.

وأكد أن المدير الفني باتريس كارتيرون حصل على عطلة نهاية الموسم فقط ويقضيها في الإمارات وليس كما يردد البعض أنه يتفق على عرض من فريق إماراتي وسوف يهرب مرة أخرى من تدريب نادي الزمالك.

توج كارتيرون مع نادي الزمالك بالدوري المصري الممتاز بعد غياب دام لسنوات ولذلك لا يريد أن يرحل عن الفريق في ظل صحوة الفريق الأبيض وفترة انتعاشه للفوز بكثير من البطولات.

كارتيرون له واقعة سابقة مع النادي حيث رحل عنه الموسم الماضي في ظل منافسات دوري أبطال أفريقيا في ذهول من الجميع في عهد رئيس النادي السابق المستشار مرتضي منصور لذلك لن يتحمل جماهير نادي الزمالك حدوث هذا مرة أخرى.