تصريحات حارس مرمي النادي الأهلي في معسكر إسبانيا

سافر فريق النادي الأهلي المصري إلى إسبانيا للتجهيز للمباريات المتبقية في الدوري المصري الذي يتصدره الفريق الأحمر برصيد 74 نقطة،ويلعب الأهلي العديد من المباريات الودية داخل المعسكر الخارجي لتجهيز اللاعبين لباقي المباريات،وحصل الرباعي المنضم للمنتخب المصري الذي خرج من الكان على يد جنوب إفريقيا بهدف لاشئ على التأشيرات للسفر لمعسكر الفريق السبت المقبل وهم محمد الشناوي_وليد سليمان_مروان محسن_أيمن أشرف،صرح حارس مرمي الفريق علي لطفي العديد من التصريحات في المعسكر الخارجي.

تصريحات علي لطفي في المعسكر أهمها:

تحدث علي لطفي عن النادي الأهلي حيث قال أن الفريق يسير بشكل منظم وجيد لتحقيق أهداف المرحلة الحالية وهي الحصول على الدوري المصري،ويعمل من أجل التفكير في المرحلة القادمة للحصول على دوري أبطال افريقيا الموسم القادم،زاد الانسجام بين اللاعبين،ارتقي المعدل البدني والجسماني لجميع اللاعبين في المرحلة القادمة لتقديم أداء جيد في جميع البطولات لتشهد حسم الدوري المصري،وشهدت أول مباراة ودية في المعسكر فوز الفريق على نادي سوكر وتحقيق المرغوب منه وهو عودة اللاعبين لمستواهم وتجهيزهم من الناحية البدنية لباقي المباريات.

وأضاف الحارس هناك حالة تركيز قوية يعيشها جميع لاعبي الفريق في المعسكر من خلال التدريبات المكثفة والقوية للاعبون وحراس المرمي،ظهرت نتيجة التدريبات القوية على بعض اللاعبين وظهورهم بالشكل الجيد في المعسكر والمباريات الودية ويسير كل شئ داخل المعسكر بشكل جيد من جميع النواحي،ولقي النادي الأهلي معسكر نموذجي من جميع الجوانب مثل جانب الأجواء والتدريبات والمباريات الودية والاقامة.

أختتم علي لطفي هدفنا واحد وهو الحصول على بطولة الدوري وجميع لاعبي الفريق يرغبون بشدة في الحصول على الدوري،وبعد انتهاء المعسكر يوجد مبارتين ضد الزمالك والمقاولون العرب مباريات صعبة بسبب الضغوط النفسية،أثق في جميع اللاعبين في تجاوز باقي المباريات والحصول على الدوري المصري .