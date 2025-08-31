تصريحات جوارديولا عن مواجهة ريال مدريد المرتقبة بدوري الأبطال.. شاهد ماذا قال؟

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، اعتزازه بالعودة إلى إسبانيا من جديد من أجل مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، مؤكداً أن اللعب على ملعب سانتياجو برنابيو يحمل له دائمًا طابعًا خاصًا.

جوارديولا يعلق

وعلق بيب جوارديولا في مؤتمر صحفي الجمعة قائلًا: “مواجهة ريال مدريد؟ إنه شرف أن أكون المدرب الأكثر حضورًا في ملعب البرنابيو، ومن الجميل أن أعود إلى إسبانيا”.

ومن المعروف أن تلك المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي تأتي في إطار مرحلة الدوري بدوري الأبطال، وتشهد تجدد الصراع بين الفريقين للموسم الثالث على التوالي، بعدما أطاح الفريق الملكي بمنافسه الإنجليزي من البطولة في الموسمين الماضيين.

مانشستر سيتي ضد برايتون

ويلعب مانشستر سيتي لقاء الغد ضد برايتون وهو في مستوى متذبذب محليًا، حيث حصد ثلاث نقاط فقط من أول جولتين في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق فوزًا عريضًا على وولفرهامبتون برباعية نظيفة، قبل أن يسقط أمام توتنهام بهدفين دون رد، قبل مواجهة برايتون.

ولم يتمكن المهاجم المصري عمر مرموش من التسجيل في البريميرليج منذ 20 مايو الماضي، حين أحرز هدفًا في فوز فريقه السابق مانشستر سيتي على بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة 37 من الموسم الماضي.