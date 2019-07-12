تصريحات تشافي عن مستقبله في مجال التدريب

تشافي هيرنانديز مواليد 25 يناير 1980،كان يلعب في خط الوسط مع فريق برشلونة ومنتخب اسبانيا،اعتزل تشافي لعب كرة القدم في 20 مايو عام 2019،يعد تشافي من أفضل خط وسط في العالم على مر التاريخ،تم اختيار تشافي أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوز برشلونة على مانشستر يونايتد في النهائي،ترك تشافي برشلونة وذهب لفريق السد القطري وأكمل مسيرته الكروية في قطر وبعدها اعتزل كرة القدم نهائيا وذهب للتدريب وبدأ في المشاركة في تدريب فريق السد القطر لاكتساب الخبرة للوصول لتدريب برشلونة.

يبدأ تشافي مسيرة التدريب يوم الاثنين المقبل وقال أشعر بفخر لاقترابي من تدريب فريق برشلونة،قال أنا متحمس جدا وانتظر البداية وتعتبر مرحلة جديدة في حياتي الشخصية،أريد أن اساهم بتجربتي في عالم كرة القدم مع الكثير،حيث يبدأ تشافي التدريب في قطر مع فريق السد القطري وبعد اكتساب الخبرة سوف أقوم بتدريب برشلونة،أضاف تشافي حيث قال أن الجميع ينتظر اليوم التي يأتي فيه أكون مدربا للبرسا ولديا القدرة على التعايش مع هذه الأشياء،تدريب برشلونة ضغط بدني قوي ولكن نقطة ايجابية.

أكمل تشافي لم يوجد لدي موعد للعودة لتدريب برشلونة ولا أعلم ماذا يحدث الأسبوع القادم،قلت كثيرا أنني أريد تدريب برشلونة ولكن الان ليس الوقت المناسب لتدريب البرسا لانني أبدا من الصفر ولم أكون مستعد،من الرائع تدريب برشلونة لانني قضيت حياتي منذ الصغر هناك ولكن ليس الوقت المناسب لتدريب برشلونة،وأمدح تشافي المدرب بيب جوارديولا وقال أنه أفضل مدرب في العالم،أريد أن أعيش حياة التدريب ومازالت لم أصدق أنني سوف أبدا التدريب يوم الاثنين القادم.

أختتم تشافي الحديث عن ميسي وقال ميسي صديق عظيم ولدينا علاقة جيدة ويكون الفخر أن أقوم بتدريب أفضل لاعب في التاريخ وأتمني تدريب ليو ميسي،وتحدث أن برشلونة دائما تحت ضغط الجماهير سواء كنت مدربا أو لاعبا أو رئيسا من أجل الحصول على البطولات،انتهي الموسم بخيبة أمل بالنسبة للفريق الكتالوني ولكن فالفيردي مدرب جيد،والتعاقد مع دي يونج ممتاز جدا لانه لاعب مناسب ومتكامل ويفيد البرسا في السنوات القادمة وكذالك التوقيع مع الفرنسي جريزمان يعتبر تعاقد استثنائي لانه لديه القدرة على التغيير في الفريق،واذا أتي نيمار سوف يكون توقيع مذهل.