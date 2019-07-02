تصريحات بيب جوارديولا عن فريق برشلونة

بيب جوارديولا ولد 18 يناير 1971 في مدينة سانتبيدور اسبانيا،بيب غوارديولا إي سالا هو لاعب كرة قدم إسباني سابق، ومدرب كرة قدم حالي في مانشستر سيتي الذي يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز،كان غوارديولا لاعب كرة قدم في مركز الوسط الدفاعي، وقضى فترته الأحترافية في نادي برشلونة، حيث كان جزئًا من فريق أحلام يوهان كرويف الذي استطاع تحقيق أوّل كأس أوروبية سنة 1992.

تحدث جوارديولا عن عودته لبرشلونة قال سوف أعود الى فريق برشلونة كرئيس للفريق وليس مدرب،وعندما أكون لديا المعرفة والقوة والقدرة الكاملة سوف أعود للبرسا،وتحدث أيضا عن تعاقد برشلونة مع الشاب الهولندي لفريق أياكس أمستردام دي يونج وقال أنه تعاقد جيد جدا للبرسا ويمتلك قوة بدنية ولديه القدرة على تحمل المسؤلية على الحفاظ على خط الوسط مع البرسا بعد اعتزال سيرجو بوسكتس.

وصرح جوارديولا بخصوص نيمار وقال نيمار لاعب رائع ولكن الأمر لا يخصني ولكن يخص البرسا،قال جوارديولا عش كثيرا في برشلونة ولكن أمر التعاقد مع لاعب لا يخصني ولكن نيمار لاعب على مستوي عالى وأي فريق يتمني التعاقد معه،وتحدث بخصوص جريزمان وقال أن الفرنسي يمتلك قدم يسري رائعة ويقدم الكثير لبرشلونة وقال أن نيمار وجريزمان لاعبهم مناسب للبرسا ولكن هذا يعتمد على فكر المدرب وتوظيفهم في الملعب وأي فريق في العالم يتمني وجود الاثنين في صفوفه.

صرح الاسباني عن الشاب الهولندي دي ليخت لاعب فريق أياكس أمستردام الذي قدم برشلونة عرض لضمه بعد تعرض اومتيتي للأصابة وقال دي ليخت مدافع قوي وجيد وقائد ويبلغ من العمر 19 سنة ومن المستحيل وجود قائد قوي ومناسب بهذا العمر ومن يتعاقد ويحصل على اللاعب سوف يمتلكه لسنوات عديدة في صفوفه.