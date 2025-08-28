تشيلسي يغلق أبوابه في وجه ليفربول بسبب “جوهرة أنفيلد الجديدة”.. فما القصة؟

الخلاف بين تشيلسي وليفربول لم يعد مجرد ملف إداري عابر، بل تحوّل إلى مواجهة مفتوحة بعد أن قرر النادي اللندني منع كشافي “الريدز” من حضور مباريات الأكاديمية، كرد فعل مباشر على انتقال الموهبة الشابة ريو نجوموها إلى أنفيلد.

القضية اشتعلت أكثر بعدما خطف اللاعب الذي لم يتجاوز عامه السادس عشر الأضواء في ظهوره الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز، عندما سجل هدف الفوز القاتل أمام نيوكاسل يونايتد على ملعب “سانت جيمس بارك”، ليمنح ليفربول ثلاث نقاط ثمينة في مباراة انتهت 3-2 وشهدت إثارة حتى الثواني الأخيرة.

موهبة تثير الغضب والإعجاب في الوقت نفسه

انتقال نجوموها من تشيلسي إلى ليفربول في سبتمبر الماضي أثار جدلاً واسعًا، خصوصًا بعدما حصل “الريدز” على خدماته مقابل مبلغ رمزي، الأمر الذي اعتبره البلوز إهانة لقيمة واحد من أبرز خريجي أكاديميتهم.

ورغم ذلك، لم يتأخر اللاعب في إثبات قيمته، إذ أصبح رابع أصغر هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي، وثاني لاعب فقط في عمر 16 عامًا يسجل هدف الفوز بعد الأسطورة واين روني. هذه الأرقام دفعت رابطة الدوري الإنجليزي لفتح تحقيق حول قيمة التعويض المالي، في ظل إصرار تشيلسي على الحصول على مقابل عادل.

حتى داخل أسوار ستامفورد بريدج، لم ينكروا موهبته، وجاءت البداية مع أسطورة البلوز جون تيري الذي وصفه بأنه “لاعب من طراز عالمي مقدر له أن يصبح عظيمًا”.

أما اللاعب نفسه فلا يخفي طموحه، قائلاً:

“أريد أن أصبح أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ.. وأؤمن أنني سأفوز بالكرة الذهبية يوماً ما.”

بداية قصة جديدة في أنفيلد

منذ أول ظهور له مع ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي ضد أكرينجتون ستانلي، أثبت نجوموها أنه يملك شخصية لاعب كبير، ومع هدفه أمام نيوكاسل أعلن نفسه رسميًا للعالم كنجم قادم بقوة.

الكل متفق الآن أن ليفربول لم يكسب مجرد صفقة، بل اكتشف جوهرة حقيقية قد تغيّر ملامح المستقبل في “أنفيلد”.