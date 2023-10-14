تشيلسي يتحدى إدارة البريميرليج ويدعم الكيان المحتل

أصدر نادي تشيلسي بيانًا رسميًا مساء اليوم الجمعة، ليوضح موقفه مما يجري بأرضنا بفلسطين.

بيان تشيلسي الداعم للكيان المحتل من موقع اكس

جاء بالبيان أن نادي تشيلسي يقف بكل ما يملك مع الجاليات اليهودية حول العالم، وأنه يشعر بحزن شديد تجاه الخسائر التي حدثت بسبب ضربات الأسبوع الماضي.

ذكر البيان: إن تشيلسي سينضم لزملائه بالدوري الإنجليزي في تذكر كل الأرواح البريئة التي فًقدت في الكيان المحتل وغزة قبل لقاء أرسنال على ملعب ستامفورد بريديج.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي أصدرت بيان مفاده أنها ستقف على حياد ولن تنحاز لطرف عن الآخر، ومن المقرر أن يخوض تشيلسي مباراته ضد أرسنال مساء السبت القادم ضمن لقاءات الجولة التاسعة بالبريميرليج، في تمام السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة.